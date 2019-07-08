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广东支教学生：短期支教就是公益

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美术课（梁静宜/摄）
美术课（梁静宜/摄）
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来源：人民网-教育频道  2019年07月08日17:09

在由广东省委宣传部、广东省文明办、共青团广东省委员会、广东省教育厅、广东省学生联合会组织的2018 年广东省大中专学生志愿者暑期“三下乡” 社会实践活动中，清远连州大路边中学支教团（下称“团队”）荣获得优秀团队称号。

2012年，团队第一次开启了支教活动；2018年，受教学生已经从当年的60人已经增加到134人。相关负责人表示，为了给孩子们带去更美好的回忆和更有价值的知识，支教团每一年也在不断地完善课程设计，总结以往支教经验，思考团队过往的课程安排、教育模式、师生相处、团队建设问题，力求在活动中充分发挥大学生志愿者的“放大”作用。从2018年开始，支教团打破了以往传统的课程安排，减少了文娱体育课程，以思想引领为主，学术科技、文体艺术与素质拓展为辅设置课程，从孩子思想层面上激发学习兴趣。除了重视课程教学，团队也注重学生们的心理问题，通过组织多场心理主题班会，深入地了解学生的心态并加以正确的引导。为了更深入走近他们的内心，团队还联系学校相关老师，进行了家访，针对缺乏关爱的留守儿童可能出现的心理问题，走访了三十多个家庭。

去年6月，在华南理工大学广州学院校团委的支持和指导下，汽车与交通工程学院团委开始了队员招募、面试工作，最终，来自汽车与交通工程学院、电气工程学院、外国语学院、管理学院、经济学院、通信工程学院共28人组成了2018年支教团成员。为了保障活动的顺利开展，每年在队员确定之后，团队都会开展为期一周的集中培训，包括集体备课、团队建设等，同时，成立教学、活动、后勤、调研、宣传等5个小组，由组长协调做好每天的教学内容和总结工作。相关负责人表示：“对于团队而言，虽然队员每一年都是新的，但依然要保证每一年都有突破，给孩子们带去不一样的东西，例如我们今年就开始根据当地学生成绩来制定教学科目，让课程更有针对性，这是最有意义的跨越。”

某支教学生在接受采访时表示：“在开始培训的第一天开始，我们就开始不断的思考短期支教到底是公益，还是自娱自乐？在培训与支教的过程中，我越来越觉得短期支教就是公益，也许影响力真的没有足够大，但我们做的只要有小小的影响到孩子们，那我们的努力就是有意义的，就是公益。”

据悉，今年7月，清远连州支教团即将再次出发。（许晗星 刘聪韵）

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(责编：实习生(曹雯)、熊旭)

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