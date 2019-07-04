未来教师逐梦启航 北京市商业学校首届贯通班107人全部转段成功

人民网北京7月4日电 北京市商业学校作为国家首批职业教育改革发展示范校，秉承着“成人、成才、成功”的校训，着力培养高素质现代人才。学校3日举办首届贯通班转段仪式，向社会各界和家长汇报高水平师范生贯通培养项目的阶段育人成果。记者了解到，首届贯通班107人全部通过转段考试。

据悉，北京市商业学校2016年携手北京联合大学在小学教育和学前教育专业开展“3+2+2”基础教育师资人才贯通培养项目。该项目学制七年，前三年在北京市商业学校学习，转段考试合格后，4到5学年进入北京联合大学高职阶段学习，6到7学年通过专升本考试进入北京联合大学本科阶段学习，完成学习任务且成绩合格者，将获得联大普通高等教育本科毕业证书及学位证书。

“学校关注学生的可持续发展，注重文化课基础，同时结合实际工作需要设计了技能和才艺课程。我们携手北京联大开展的七年制贯通培养项目，不仅实现了学历的无缝衔接，还促进两校在课程和培养方案上的一体化融合，更具有针对性。”北京市商业学校校长侯光在采访中谈到。

该校小学教育专业学生刘晶告诉记者：“商校三年的教育，让我做好了成为一名小学教师的准备。在校期间，除了文化课，我还会练习粉笔字、书法、剪纸、演讲和才艺展示，现在我成功通过转段考试，即将迈入贯通培养新阶段、继续学习生涯。”

北京联合大学师范学院院长张志斌表示，贯通培养是探索中国未来高水平教师培养模式的有效实践，能够满足教师这一职业师范性和学术性的要求，树立师范生的职业情怀和理想。学校将继续贯彻这一模式，培养深受学前和小学教育岗位欢迎的优秀毕业生。

北京市教委职成处处长王东江指出，贯通培养项目是北京市教育综合改革的重要试验。高精尖产业结构调整对职业教育而言既是机遇也是挑战，五年来，北京加大职业教育专业调整，更好地契合经济和产业对人才的需求。职业教育改革没有固定的模式，需要学校、企业、产业乃至行业共同研发新的培养方案。下一步，北京市将不断调整教育手段和评价体系，坚持职业教育贯通培养模式，但在提升培养质量的过程中不会过度放开标准，会坚持对学校是否具备这一培养资格进行考察。

在成果汇报现场，学生别出心裁地用校园情景剧的形式，通过16贯通两位优秀学生刘晶和侯依彤的视角，回顾三年来的成长历程，再现未来教师们不负青春的奋斗经历。随后，与会领导、来宾代表共同为2016级贯通班107名同学颁发“未来教师”航班专属登机牌。

此次成果汇报从多角度展示了北京市首批高水平师范生贯通培养质量，彰显了“人人成才，人人出彩”的职业教育改革成果，为打造北京市贯通示范品牌打下了坚实的基础。（何淼 王子文）

(责编：实习生(王子文)、岳弘彬)