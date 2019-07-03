校企深度融合推动职业教育发展改革驶入“快车道”

编者按：提起职业教育，大家会认为它是高等教育中的“弱势群体”。剖析根源，造成这一现状的原因之一是学生个人发展前景比不上本科院校，似乎找不到未来的“出路”。近年随着我国产业升级和经济结构调整不断加快，各行业对技术、技能人才的需求越来越紧迫，职业教育的重要地位和作用也越来越凸显。

今年年初，国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》（以下简称职教20条），对职业教育改革提出了明确要求，为职业教育改革指明了方向。职教20条落地近半年，全国各地具体实施状况如何，学生期待的未来“出路”解决了吗？近日，人民网记者在山东省就职业教育改革状况进行了实地调研。

政府统筹教育资源 校企联合办实事

根据山东烟台市委、市政府对全市多所职业学校和企业的调研结果显示：职业院校专业设置同质化严重，加上校企脱节，产教不融合造成企业需求的对口专业与学校供需失衡，导致毕业学生没处去，企业招工上不来。

找到问题根源后，烟台市首先实行“教育整合”，对以前受多部门管理的职业院校进行整合，由教育局直管，使得“令出一门”，解决以往“多头管理”“条块分割”的问题。“统一管理后，我们的学校终于有人抓有人管了。”这是烟台城乡建设学校姜代坤校长最直观、最真实的感受；其次，根据各职业院校自身特点，教育部门对学校专业结构进行调整，要求每所中职原则上只能设3~5个专业、高职设5~8个专业群，避免同质化严重和恶性竞争的问题，以达到资源合理化配置的目的；最后，以政府作为桥梁，联通职业学校和企业对接，学校专业设置的好不好，发展方向对不对，不由政府部门下达行政命令来决定，而是由全国相关领域专家以及企业负责人成立专业委员会，对学校专业的制定与地方产业发展是否契合进行评估，让学校更好服务企业，让学生能够学有所成，学有所用。 “我觉得办好职业学校需要两点，第一，职业教育工作必须紧紧围绕着地方经济发展进行开展，无法服务地方经济的职业教育就失去了其实际意义；第二，职业教育要为孩子终身幸福奠定基础，给学生找好出路，不虚度青春。”烟台市教育局副局长许箕展这样认为。

课程设置突出实训 探索办学新模式

“职业教育的本质是教育，核心是职业；是职业生成教育，不是职业准备教育。”说起办职业教育，威海职业学院（以下简称威职）党委书记吴永刚有着自己的理解。“我们的学校立足中心市区，服务威海市全域；产教深度融合，校企共赢合作；理论实训一体，实习就业联动；人员分类管理，教师多岗多能；课程设置力求实用、管用、好用，教学科研并重；一切为了学生，为了学生发展。”

从2017年开始，威职对学校多个系部的教室开展了“砸墙运动”，按照教室、车间一体的思路对重点专业实训室进行改造，逐步取消传统意义上的教室，把实训车间变成教室、变成老师的办公室。截至2018年底，学校已开发153个生产性实训项目，初步实现了每个系出产品、每个学生出作品、每个实训室出成果的目标。“通过实训，我能清楚的知道我会干什么，我能干什么，我还有哪些方面技能需要加强学习、加强练习。以后出去工作了心里有底，不慌！” 在酒店服务实训中心上课的一位同学这样说道。

威职的实训一体化教学改革不仅体现在课堂上，还体现在学生的日常生活中。当你走进校园内的“威之商韵超市”“菜鸟驿站”“时光书咖”“威之膳品”“早尝咖啡”等各具特色的店铺内，甚至是学院自办的企业松海大酒店中，你能想象到这里的经营服务人员都是由来自学院经济管理系、旅游与酒店管理系、生物与化学工程的学生么？“经历了校内一年以上的锻炼，我们大三学生毕业时可以自主选择参大型连锁超市的店长考试，通过的话可以直接被授予副店长的职务，薪酬远高于普通就业模式。” 学院连锁经营管理专业的专业带头人张雪老师是这样介绍的。

2016年，山东海大航海技术专修学院由威职与威海市企业按照1：1比例共同出资1000万元建立。学校还以此模式建立了万斯达学院，该学院课程填补了威海在装配式建筑研发、生产、销售领域的空白。建立的顺通学院成为了威海区域内唯一具有大客车和大货车驾驶人培养资质的高职院校。经过两年多发展，威职先后开办的三个混合所有制二级学院，实现了企业资本参与办学的新突破。

通过调研走访不难看出，随着职业教育改革在全国落地、生根、发芽、结果，在各方通力协作的努力下，职业教育发展迎来了新机遇、驶入了“快车道”。据了解，近年职业教育的毕业生就业率提高，薪酬也较以往有了较大幅度增长，有的岗位对职校毕业生的需求甚至超过了高校本科毕业生。职业教育，未来我们可以一起期待。

(责编：郝孟佳、熊旭)