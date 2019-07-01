北京交通运输职业学院:"一校一品"探索德育实践新途径

人民网北京7月1日电 北京交通运输职业学院（以下简称北交院）“一校一品”展示活动6月28日在北交院海淀校区举行。据了解，北京市教委组织“一校一品”活动旨在加强和改进北京市职业院校德育工作，培育出一批具有北京特色的职业院校德育品牌。

据北交院副院长贾东清介绍，学校多年来积极探索德育实践新途径，创建学生红色理论社团，开展红色理论引导和德育教育，通过丰富多彩的形式为学生注入红色基因，现已取得一定成果，学校成功入选第二批北京市职业院校“一校一品”德育品牌。

北京市教委职成处副处长吕轮超指出，职业院校开展丰富多彩的德育工作具有重要意义，学校可以从三个层面加强德育建设：一是从思想政治教育方面入手，打造学生喜闻乐见的思政课，同时让每一门专业课都蕴含思政内涵，构建课程思政体系；二是着力打造优秀的“一校一品”德育品牌，依托一批红色理论精品社团，让学生在第二课堂中传承红色基因；三是引导职业院校开展丰富多彩的主题教育和德育工作，如“我和我的祖国”等活动。

北交院思政部主任彭颖谈到：“在教学实践中，学校以‘坚持一条主线、突出一个重点、抓住一个根本、建好一个平台’为教学特色，使思政课在思想上旗帜鲜明，在内容上与时俱进、在形式上新颖多样、在时间上延续、在空间上延展，坚持做好学生思想上的领路人，心灵上的工程师，让思政课赢得青年。”

“学校非常注重第二课堂建设，鼓励我们在红色理论社团中实践和锻炼。入学后，我加入了形势与政策宣讲团，用同学们感兴趣的形式和生动的语言讲述红色革命故事以及改革开放史。现在身边的小伙伴们都开始主动关心时政，也有很多人想要加入我们的队伍，种种变化让我更加坚信这是件有意义的事。”北交院形势与政策宣讲团成员于嘉慧接受采访时说。

据悉，北交院将以“一校一品”优秀德育品牌建设为契机，以德育工作为载体和抓手，打造北京职业教育德育响亮品牌。与此同时，学校将继续完善红色理论社团，打磨德育品牌，让红色基因永续传承，培养更多励志投身交通行业的建设者和接班人。（何淼 王子文）

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