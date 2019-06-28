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篮球少年挥洒汗水 奋勇拼搏“不止为赢”

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女子组比赛精彩时刻
女子组比赛精彩时刻
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来源：人民网-教育频道  2019年06月28日17:47

人民网北京6月28日电（李依环）“加油！”“防守！”日前，2019 Jr. NBA北京校园篮球特色学校篮球比赛高中组决赛落幕。在总决赛现场，男子组清华大学附属中学与北京四中、女子组北京三十五中与清华大学附属中学的同学们进行了激烈角逐，呈现了一场场精彩的篮球比赛。最终男子组北京四中、女子组清华附中分别获得冠军。

据介绍，本次活动以“不止为赢”为主题，由北京市教育委员会、北京市体育局主办，北京学生活动管理中心与NBA中国承办。今年北京高中联赛中，参加女子组比赛的6所学校球队采用单循环积分赛制，积分排名靠前的两支球队晋级决赛。参加比赛的男子组比赛，共有10所学校分列两个小组进行角逐。

北京四中学生周睿亨在比赛中获得男子决赛“最杰出球员”称号。接受人民网采访时，他表示，参加校园篮球运动让他感受到团队合作的重要性，老师、教练、家人和同学也都给予了很大的支持，从事这项运动让他体会到青春的快乐和活力。

“感谢联赛组委会为学生们提供了展现自我、展现风采的舞台。比赛输赢不是最重要的，重要的是参与的过程让孩子们都获得了成长。”北京三十五中教练宇文紫薇赛后谈到。

与很多学校一样，近年来在推动校园篮球发展中，清华大学附属中学也进行了很多有益的尝试和探索。谈到对于“不止为赢”的理解，该校篮球队教练员王泽奇说，参加体育运动对于同学们来说，更多的是要学习、感悟真正的体育精神，在课业之余主动走向操场、走进大自然、走到阳光下。比赛总有胜负，但更重要的是要从每一次经历中获得成长，获得勇敢向前的力量。（本文图片由NBA中国提供）

 

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(责编：李依环、熊旭)

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