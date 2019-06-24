北京市经济管理学校职业素养课程大型综合实践活动在京举行

人民网北京6月24日电 （记者 何淼）为进一步落实《国家职业教育改革实施方案》和《北京市教育委员会关于提升中职学生职业素养的指导意见》，着力提高人才培养质量，北京市经济管理学校（以下简称学校）于今天下午在学校操场举办职业素养课程大型综合实践活动暨首届经管新道杯职场创业活动。

据了解，本次活动参加对象分为买方和卖方两方面，卖方是学校17级职业素养团队的学生，买方是全校师生及参加活动的嘉宾。该活动是学校职业素养课程落地的重要环节，旨在通过市场化的经营活动，尝试为职业素养课程搭建可落地的实践平台，从而提高17级学生团队合作、组织策划、问题解决、销售自己等职业核心能力，让17级学生感知职场规则、体验经营成败，培养学生的服务意识和创业意识，从而进一步提升学生的职业素养和培养学生的创新、创业精神。

不少“卖家”表示，很喜欢学校组织这样的活动，终于能把平时学的东西用上了。“能和同学一起合作去做一件事，这种感觉很好。”17级会计3班的杨昆同学开心的说道。17级食品4班的闫毅同学则表示，“比起活动成绩，我更看中前期大家一起策划以及买卖时和买家相互沟通的过程。”

“我们不会帮学生选择以后的路，但我们会创造更多的路供他们选择。”北京市经济管理学校校长陈建南表示，为了使职业教育满足企业人才需求，在传统职业教育注重技能训练的基础上，提升学生职业意识，实现学生与企业之间的有效对接和融合，学校努力打造一支高素质的教师团队，根据不同年级的学生特点，设计开发符合现状需求的职业素养课程，促进学生职业化的成长，助力学生发展为专业技能与职业素养并重的复合型人才。

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