65位教师志愿者为乡村教师开展教学培训 助力教育公平

原标题：2019新东方“烛光行动”正式启动，十二年矢志不渝助力教育公平

8月21日，中俄边境名城黑河市细雨连绵，秋意渐浓。在2019“烛光行动——新东方教师社会责任行”全国启动仪式上，已连续九年参与活动的教师志愿者代表代晓，面对热忱的黑河中小学教师送上寄语，期望和所有在场教师能为乡村教育的发展增添暖意。

近日，包括代晓在内的65位教师志愿者陆续奔赴河北、安徽、四川、黑龙江、陕西、辽宁、内蒙古、甘肃等8省9地，各地的“烛光支教之行”已相继开启。这些志愿者将为各地近4000名中小学乡村教师开展教学培训，传递先进的教育理念和教学方法，帮助当地教师提高教学水平，最终助力中国教育的进步与均衡发展。

黑龙江省黑河市是本次活动教师志愿者人数和参训教师人数最多的一站，来自全国各地的19位志愿者聚集于此，将与该市下辖区县、乡镇的1600多名乡村教师进行教学探讨和交流。此次“烛光行动”黑河站的启动，也标志着2019“烛光行动”的正式开启。

2019“烛光行动——新东方教师社会责任行”全国启动仪式现场

本次活动由民盟中央与新东方于2008年共同发起。 十一年来，已累计对30000多名乡村教师开展了英语、语文、数学等学科的教学培训，帮助他们更新教学理念，掌握教学技巧，开阔眼界，拓展思路，由此也间接影响了几十万乃至上百万乡村中小学生。而通过开展教师社会责任行活动，教师们也更加深入地了解了乡镇、农村地区基础教育的现状，增强了社会责任感和爱心。

黑龙江省政协副主席、民盟中央黑龙江省委主委赵雨森在启动仪式上说：“百年大计，教育为本。促进义务教育均衡化，教育资源配置合理化，缩小城乡教育差距是民盟义不容辞的责任。活动自2008年开展以来，围绕农村教育和乡村振兴，在全国范围内对乡村教师进行义务培训，推动了教育均衡发展。“

民盟中央社会服务部部长刘圣宇表示，未来将把该活动继续推进下去。希望通过双师课堂等形式，把教育资源远程输送到边远地区。

新东方教育科技集团董事长俞敏洪说，中国教育真正的基础在乡村，助力乡村教育并非朝夕之事，也非个人之事。只有把农村问题和农村教育问题做好了，中国的未来才有希望。

俞敏洪表示，两年前“烛光行动”就开始借助双师课堂，首次尝试了线上线下支教同步开展。而未来在科技助力下，这一活动可能实现常态化，如通过构建线上平台，让乡村教师能有更多的学习和交流机会，使烛光行动释放更大的价值。

(责编：郝孟佳、熊旭)