原标题：首都高等学校第九届拓展运动会在北京大学召开

2019年5月25－26日，首都高等学校第九届拓展运动会在北京大学召开。共吸引了北京大学、清华大学等30所京内外高校近50支队伍同场竞技。

拓展运动是深受大学生喜欢的个人挑战与团队竞赛相结合的体验活动，也是近年来发展最快的新兴校园运动项目。主要包括体冒险运动、户外体验活动、趣味竞赛、团队挑战等。

以团队学习为基础的中国现代拓展训练开始于1995年，最初以培训的形式广泛开展。2002年北京大学率先将其列为教学内容，以“让有意义的体验变为有价值的经验”主题，用体验式学习的理念设计成体育课的一个专项，按照“体能消耗适中、心理挑战较大、团队熔炼为主”的思路，对学生在身体健康、心理健康和社会适应性方面进行训练，取得了极其效果显著。学生选课踊跃、上课积极、课后锻炼持续，充分实现了课内外一体化的教育思路。

学校拓展训练最早的实践者，北京市大学生体育协会拓展分会秘书长钱永健说：“拓展训练作为深受学生喜爱的全新课程，以‘挑战自我，熔炼团队，锻炼身心，健康成长’为目的，以团队学习为基础，能够对参与者在沟通能力、合作能力、适应能力、容忍能力和心理调节能力得到全面的提升，这种学习形式得到了多位教育专家的认可并深受参与者喜爱。学生们通过拓展训练锻炼身心的同时，建立了一个又一个长期联络、互相关爱、彼此感恩的团队，有许多值得宣传和珍藏的感人事例。”

截至目前，拓展运动在全国五百多所高校蓬勃开展，有三十多所院校开设了拓展专业课程，国家体育总局每年有拓展运动系列分站比赛。（记者 曾瑞鑫）

(责编：李依环、熊旭)