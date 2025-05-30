吴伟琦

“镂花模印”印制的古籍。

张宇博教小朋友体验手工抄纸。

本文配图均由受访者提供

在山西太原的一间非遗工坊内，张宇博和外公郭安民正专注地调墨、镂刻、拓印——古法造纸与印刷的道道工序在他们手中井井有条。“手要稳，图案才清晰。”张宇博边操作边向笔者介绍。他是非遗“镂花模印”技艺的第十九代传承人。这门技艺以麻纸、水墨、镂花模印、绫面、古典装帧形式、函套、书法、碑帖等传统文化元素为载体，是集大成的综合性印刷技艺，也是他将古籍保护带入“新国潮”语境的创新尝试。

“镂花模印”技艺传承久远，诞生的年代最早可以追溯到春秋战国时期。宋元以来，“镂花模印”逐步从织物染织扩展到文字印刷，并在晋北一带以及忻州、太原等地流传至今。当前，它不仅能印刷年画、窗花、门神等民间艺术品，也能印制字画、书籍，印品更接近古籍原貌，且无污染、耐保存。

郭安民认为，传统雕版印刷费时费工、精细度差；现代油墨印刷虽然效率高，但存在色彩失真、可能导致化学污染等问题，也不适用于古籍善本、书画复制。为此，他从20世纪90年代便着手研发环保水性墨。2004年，他将传统水墨与现代印刷工艺结合创立的“环保水墨印刷”技术获得国家专利，为古籍保护开辟了新路径。此后，他又将注意力投向麻纸——这种古老纸张以其“千年寿命”成为守护经典的理想载体。为了突破麻纸生产过程中气味大、纸质粗的难题，他成立麻纸研究所，在保留“流抄法”等传统技艺的同时，引入现代制浆工艺，令麻纸性质稳定、无霉变，纸张细腻挺括、可高精印刷。

张宇博努力学习、继承并发展外公郭安民几十年的研究成果。在张宇博看来，传承不仅是重复这项技艺的操作，更是延续前人对文化的敬重与创新精神。如今，在张宇博和“镂花模印”非遗工坊团队手中，传统技艺及其创新成果不再局限于博物馆展陈或手工艺课堂，而是被用于制作各类作品和产品。例如开创我国“行书上碑”先河的《贞观宝翰：晋祠之铭并序》、山西著名碑帖《绛帖》等典籍精品，都已被他们的团队复刻并被中国国家版本馆收藏。此外，湖南第一师范纪念馆、贵州遵义会议会址纪念馆、山西省博物院等也将他们的作品纳入馆藏或者作为展品。2010年，他们的作品作为山西省14项非遗之一亮相上海世博会。

2023年，“镂花模印技艺”列入第六批山西省非物质文化遗产代表性项目。“非遗不是摆在玻璃柜里的历史，而是能被触摸、使用、再创造的文化。”张宇博说。他和团队还进行跨界创作，结合“镂花模印”推出水墨脸谱摆件、十二生肖拓印、书法古籍定制册页等文创产品，既具实用性，又符合现代审美。这些产品不仅走入校园和艺术馆，近年来还频频亮相于“大地流彩·全国乡村文化艺术展演季”、山西文博会、山西旅游发展大会、太原低碳能源发展论坛等展会。其中关公系列、版画四美图等文创产品深受观众喜爱，多次现场日销售破万元。

每逢周末，工坊内热闹非常，大学生们在活动中体验手工抄纸，亲子家庭通过拓印感受历史温度，热爱国潮文化的青年们在这里研讨印法与美学。从晋祠碑刻到复刻的书画制品，工坊展示的一件件作品既承载着山西文脉，也映照着“古籍活化”的努力。书架上，《贞观宝翰：晋祠之铭并序》的试印页静静铺展，墨色深沉，笔划清晰。张宇博说：“我们的文化，要一笔一划、一纸一印地传下去。”在他身上，古老技艺不再遥远，而成为可以被当代青年续写的文化故事。

(责编：李昉、熊旭)