本报西安电（记者龚仕建）日前，西安建筑科技大学（简称“西安建大”）与吉尔吉斯斯坦奥什工业大学在西安签署协议，宣布设立“西安建大奥什国际建筑学院”。

作为“丝路国际建筑科技大学联盟”首个境外实体化办学项目，此举落实“中国—中亚峰会”成果，为“一带一路”教育合作提供了新范式。根据协议，两校将聚焦土木建筑领域，整合资源推进构建跨境人才培养体系、开展绿色建筑技术攻关、深化人文交流等三方面合作。

在人才培养模式上，新学院采用“双校园+双导师制”的“2+2”培养模式：学生前两年在奥什工业大学完成基础学习，后两年赴西安建大深造，毕业获中吉双学位，由两国教授联合指导。这一模式实现理论与实践跨境衔接，培养兼具国际视野的复合型人才。

吉尔吉斯斯坦教育部门负责人伊斯拉伊洛娃・阿依努拉称，学院的设立标志着中吉教育合作从项目层面向体系化办学跃升，为中亚国家提供可复制范本。西安建大校长赵祥模表示，学院通过“教育输出+标准推广+人文联结”模式，为中吉命运共同体建设注入新的活力与动力，有望成为“一带一路”教育共同体创新样本。奥什工业大学校长图尔松巴耶夫・詹博罗特强调，将依托学科优势打造区域性教育科研中心，积极推动中亚地区建筑技术的创新与人才培养。

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