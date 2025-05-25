——复旦大学加快建设中国特色世界一流大学

本报记者 黄晓慧 姜泓冰

树影婆娑，阳光明媚，“复旦源”焕然一新——以相辉堂草坪为中心，包括复旦大学校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆、特藏档案馆在内的“一源六馆”落成开放，述说着这座高等学府的光华之路。

2020年6月27日，习近平总书记给复旦大学《共产党宣言》展示馆党员志愿服务队全体队员回信，强调“心有所信，方能行远。面向未来，走好新时代的长征路，我们更需要坚定理想信念、矢志拼搏奋斗”。

“日月光华，旦复旦兮。”今年5月27日，复旦大学将迎来建校120周年。矢志追求卓越的复旦大学以自强品格与创新精神锚定办学宗旨、服务国家发展大局，以真理之光照亮培根之基，以创新之力攀登科学之巅，以改革之姿迈向未来之路，加快建设中国特色世界一流大学。

传承真理之光

培育强国之才

复旦大学《共产党宣言》展示馆里，陈列着一本1920年印刷出版的《共产党宣言》，这是陈望道翻译的首个《共产党宣言》中文全译本。如今，展示馆党员志愿服务队的队员们通过实景还原等形式，每年接待上万名参观者，共同体会跨越时空的真理力量。

从1905年马相伯创立复旦公学时“教育救国”的呐喊，到复旦师生敲响校钟、唤醒校园，拉开五四运动在上海的序幕；从抗战时期辗转西迁重庆坚持办学、宣传抗战，到改革开放初期率先开启与世界一流大学交流机制、在我国高校中最早成立生命科学学院，复旦大学始终将民族命运镌刻于育人为学的血脉之中。

求索真理、追寻大道的精神化作育人沃土，“博学而笃志，切问而近思”的校训浸润着一代代师生：马相伯怀着教育救国理想毁家兴学，颜福庆创建中华医学会肇始中国近代医学教育，苏步青创立微分几何学派奠基中国现代数学体系，谢希德领衔中国半导体的“破冰之路”，谭其骧主编《中国历史地图集》确立国家疆域认知范式，裘锡圭整理马王堆汉墓帛书、银雀山汉墓竹简等解码中华文明源流……

120年来，复旦大学培养了近50万栋梁之才。国学大师陈寅恪、中国现代遗传学奠基人谈家桢、中国电光源领域开拓者蔡祖泉……救国、报国、强国，串起复旦一个多世纪的奋斗主线。“在复旦，‘国家意识、人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野’的育人特色赓续至今、始终不改。”复旦大学党委书记裘新说。

2023年底，复旦大学推进思政课改革，由院士专家、知名学者和专业教师、思政教师同上一门以“强国之路”为主题的思政大课，通过专题大课、小班讨论、践行课题、交叉讨论、展示汇报等，引领学生在学思践悟中坚定理想信念、砥砺使命担当，争当有理论深度、能解决实际问题的强国“行动派”。

2024年3月，听了中国科学院院士、复旦大学高分子科学系教授彭慧胜主讲的思政大课《探索科学无人区，把论文写在祖国大地上》后，生命科学学院2023级学生柳华溢一直在思考：“我能为建设教育强国做些什么？”接下来的一年多时间，在导师郑丙莲教授指导下，柳华溢和同学一起刻苦钻研，提出生命科学领域的基础课题“细胞周期关卡的调控”，并完成全部实验，得到学校“复芏计划”的资助。

复旦大学建设“强国之路”思政大课，聚焦立德树人根本任务，推动用党的创新理论铸魂育人，教育引导学生坚定“四个自信”，成为堪当民族复兴重任的“强国一代”。

坚守基础研究

矢志科研创新

复旦大学江湾校区高分子科学系实验室里，青年研究员高悦正在为推动科研产品进入量产做试验——给废旧电池打“强心针”以延长使用寿命，变废为宝。不久前，这项突破性成果登上国际学术刊物《自然》，被业界评估市场前景广阔。

实体科研机构平台、公共仪器平台、专利申请指导、人工智能软硬件支撑……与加入复旦大学的许多青年科研工作者一样，高悦团队在学校提供的科研全链条服务支持下潜心开拓，4年多里经历了无数次试验失败，最终攻克了一道世界难题。

国之所需即科研所向。从1956年成功研制中国第一台电子模拟计算机，到领衔人类表型组国际大科学计划，复旦师生用“板凳甘坐十年冷”的定力，在基础研究领域树起座座丰碑。周鹏、刘春森团队研制出目前最快的闪存器件“破晓”，加福民团队在全球首创“三合一”微创脑脊接口技术，郁金泰团队发现帕金森全新治疗靶点……今年以来，复旦大学科研成果集中涌现，频频登上国际顶级学术刊物。

重大科技突破背后是制度创新的支撑和技术硬件方面的前瞻布局。在“大科学”时代，复旦大学构建起“自由探索+有组织科研”双轮驱动生态：建设基础研究特区，设立相辉研究院，为高风险、颠覆性研究提供10年以上长周期支持；推进学敏高等研究院建设，致力于打造世界顶尖的自然科学领域高水平基础研究和交叉研究机构；与产业界共建联合实验室近90家，让基础研究加快应用、“沿途下蛋”。

“不能总在别人的树上摘别人剩下的果子，要从提出最原始的核心问题开始，在自家院子种好自己的果树，扎下根去，源源不断结出硕果。”中国科学院院士、复旦大学校长金力说。

“相辉青年学者”杨莹入职复旦大学应用数学中心不到一年，已取得不少代表性成果。“相辉研究院引进人才不看‘帽子’、不数论文，选人选题并重。”到复旦工作前，杨莹是一名初出茅庐的博士后。复旦大学的人才评价体系，给了她潜心做高质量科研的底气。

在复旦大学出土文献与古文字研究中心，研究员蒋玉斌、副研究员任攀在深厚的学术土壤中“插下”人工智能技术的秧苗。他们带领团队探索人工智能拼缀甲骨，在一年多时间里成功缀合了50组甲骨文，大大提高了效率。

以文化人、为国育才，复旦大学锚定服务国家战略和经济社会发展，厚植创新土壤，创新成果奔涌而出。

坚持破立并举

勇当改革尖兵

2024年秋季学期开始，复旦大学计算与智能创新学院教授黄萱菁主讲的人工智能大课总是座无虚席。黄萱菁的数字分身让学生们难辨真假，入门级的人工智能大模型应用让各专业学生跃跃欲试。

近两年来，复旦大学率先启动人工智能课程体系建设和教育模式改革，开设百余门人工智能大课，实现人工智能教育的3个全覆盖：人工智能课程覆盖全体本研学生，人工智能+教育覆盖全部一级学科，人工智能素养能力要求覆盖全部专业。

在复旦大学任教27年的黄萱菁感叹，此次改革打破了学科、学院界限，力度之大前所未有，体现了复旦敢为天下先的基因和追求。

复旦大学扎实推进教育教学体系改革：2016年聚焦“2+X”本科培养体系建设，突破原有学科的框架，促进学科交叉与融合；2025年启动教育科技人才一体改革，建设新工科创新学院，形成文理医工“四轮驱动”格局，加速向创新型大学转型。

与之相配套的人事制度改革同样大刀阔斧：深化“准聘—长聘”制改革，实施准聘期教师聘期考核，绩优则留；完善奖励性绩效体系、空间分配模式等，持续激发教师创新创造活力。

十年为期，复旦大学的改革创新带来丰硕成果：20个学科入选一流建设学科，在全国高校位居前列，优势学科比例近80%。文、社、理、工、医五大学科门类国际声誉均稳居世界前100名；30个学科进入世界前50名。

学校人才矩阵更加璀璨：援藏教师钟扬寻遍雪域高原、收集4000多万颗种子，带领团队培养藏族首位植物学博士；学校博士生医疗服务团30余年间1000多人次投身志愿服务，奔赴山海，服务群众逾12万人次。过去5年就业的毕业生中，2/3以上奔赴国家急需领域和重点单位。上千名复旦毕业生选择扎根西部。

站在第三个甲子起点上，复旦大学再启新程。“我们要落实立德树人根本任务，心怀‘国之大者’，自信自强、攻坚克难，以一流大学建设服务中国式现代化，在建设教育强国的征途中敢打头阵、勇当尖兵。”裘新表示。

《 人民日报 》（ 2025年05月25日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)