浙江桐乡市崇福镇农创客廖万甜对花烛进行授粉。

李方旭摄

陕西佛坪县陈家坝村党支部书记王圆圆（左一）和村民一起拔秧苗。

彭 超摄

浙江桐乡市95后农创客廖万甜

在乡村种出一片“热带雨林”

本报记者 邓剑洋

“各位花友们，大家看这棵植物，叶片是丝绒质感，叶脉像‘镶了钻’。这是我们培育的天南星科花烛新品，今天首发出售。”直播间里，浙江桐乡市崇福镇95后农创客、嘉兴桐乡市胖达园艺有限公司执行董事廖万甜与网友热情互动。

走进花棚里，花烛、白锦龟背竹、蔓绿绒……一簇簇热带植物郁郁葱葱，整座大棚像是一片微型“热带雨林”。廖万甜熟练地巡棚，打开风机，调控湿度，检查叶面。

为啥种热植？廖万甜打开话匣子。2018年，从浙江农林大学园艺专业毕业后，她一开始在杭州当白领。“专业学的是园艺，平日我又喜欢养绿植，时常跟花友们交流经验。”一次偶然机会，朋友邀请廖万甜参观崇福农创园的花棚，火热的创业氛围让她找到了兴趣与事业的结合点。

2020年，廖万甜辞去大城市工作，开启创业之旅。建基地、选苗木、拉投资，一道道难题摆在面前。“多亏了优惠政策，让我闯过难关。”廖万甜说，花棚的租金有优惠，住宿免费，当地妇联积极帮助协调，争取创业贷款和扶持资金，邀请农业技术、市场营销等专业人士出谋划策，事业逐步走上正轨。

热植是年轻人的新“潮玩”，市场潜力大，如何打开销路？细分产品类型、入驻电商平台、组建直播团队……廖万甜积极投身电商直播，用好流量这个“新农资”。“小小直播间搭建起热带植物与花友间的桥梁，目前网店直播间单月销售额稳定在30万元以上，4月初的一场直播，销售额达到6万多元，成为平台同时段鲜花园艺榜销售额第一名。”廖万甜自豪地说。

热植产业从“一时火”到“一直火”，关键靠科技。廖万甜感受深刻，如今从事热带植物培育的人越来越多，要想在市场上突围，就必须培育出观赏价值高、适应性强的产品，“我们在积极引进新品种的同时，不断创新育种方式，优中选优，把优良性状固定下来。”如今，廖万甜种出了一片拥有400多种热带植物的“热带雨林”。去年，基地销售额超300万元，总产值超1000万元。

培育更多新品，离不开产学研深度融合。“我们积极与浙江农林大学、浙江省园林植物与花卉研究所紧密合作，选育既可赏花又可观叶的新品种。”廖万甜说。经过不断繁育新品种，廖万甜的基地规模从原来的100平方米扩大到1万平方米，成为浙江省最大的花烛育种基地。

“今年，我打算再扩30亩新大棚，发展研学等农文旅项目，还计划开发园艺文创产品，开设线下植物销售店铺，把一二三产融合起来。”廖万甜说。

在当地，越来越多的年轻人加入了返乡创业的队伍。廖万甜介绍，“目前基地员工中有7名大学生，我们与多所高校对接，希望未来会有更多大学生加入。”

自2016年建园以来，崇福农创园采用“政府搭台、创客唱戏”的模式，探索共富新路径。截至目前，农创园已培育“农创客”项目61个，从业大学生超200人，带动周边600多名村民就近就业，园区产值达2.4亿元。廖万甜说，“我从小在农村长大，对农村有深厚感情，我要把园艺变成一辈子的事业，为乡村的发展贡献力量。”

陕西佛坪县陈家坝村90后村支书王圆圆

用绣花功做好村民的心头事

本报记者 李晓晴

5月的阳光里，陕西佛坪县陈家坝村二组村民康忠贵家的“和美庭院”更美了。院子里干净整洁，花草错落有致，各类物品摆放有序，很难想象这里曾经杂乱不堪。

2022年，村里搞人居环境整治，创建“和美庭院”，康忠贵最初没啥积极性，“那会儿我觉得打扫卫生、收拾庭院是白费力气。”康忠贵回忆。

村党支部书记王圆圆三番五次上门做工作，“康叔，您把这庭院收拾好了，不仅住着舒服，还能评上和美庭院。”康忠贵不耐烦，“搞这么个名堂，我能用它干啥？”“和美庭院能攒积分，积分可以换烧水壶、洗衣粉、肥皂，很实用！”王圆圆耐心解释。

在王圆圆的劝说下，康忠贵尝试着收拾自家庭院。去年他获得了佛坪县“和美庭院”示范户的称号，劲头越来越足。“家里干净了，心情也好。”康忠贵笑着说。

陈家坝村以前属于软弱涣散村，群众矛盾多、村容村貌差。2021年，90后的王圆圆被推选为陈家坝村的“当家人”。“当好这个家，可得下足绣花功。多到老乡家坐坐，多听听老乡的心头事，带着大家一起干事业，‘当家人’才能成为‘自家人’。”王圆圆说。

“十组两个村民因占地吵起来了，情况挺严重的。”村里的网格员牟丽上报情况，不到半小时，王圆圆赶到，现场调解。双方坐下来，查看历史资料，现场画地形图。提出的解决方案，两家都心服口服。

网格员能发挥大作用。前年，村里遭遇暴雨，河水猛涨，村里迅速启动应急机制，村干部和36名网格员仅用40分钟，就将全村人安全转移至安置点。

如今，陈家坝村结合实际，划分一级网格10个、二级网格36个，选聘网格长10名、网格员36名。王圆圆和村干部们定期入户走访、摸排风险建台账，两年内累计化解矛盾纠纷40余件。通过群众点单、组织派单、干部接单“三单交办”治理机制，村里实现“小事不出门、大事不出村”。

年轻人有新办法，王圆圆把数字技术运用到乡村治理中。村里向镇政府争取资金，安装了20套数字监控系统，对主要路口和15个路段实时监控。“监控安装完成后，辖区各类治安案件发生率同比下降了不少。”王圆圆说。

数字治理、接诉即办、积分制，一项项治理方式落地。

“原来是村干部‘推着干’，现在是老百姓‘比着干’。”王圆圆感慨道，“村民既是乡村治理的参与者，也是受益者。下一步，我们将践行新时代‘枫桥经验’，强化网格化管理和服务，完善矛盾纠纷多元预防和调解机制，不断调动村民自治的积极性，探索乡村治理新路径。”

《 人民日报 》（ 2025年05月16日 18 版）

(责编：李依环、李昉)