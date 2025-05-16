维·度空间书店书香社区暨健康小屋启动仪式举行

本报北京电（陈得）日前，维·度空间书店书香社区暨健康小屋启动仪式在北京举行，将健康科普与书香文化送到居民身边，实现健康社区科普先行。

国家中医药管理局中国中医药科技发展中心健康促进处处长杨燕介绍，维·度空间书店以“健康辐射家庭与个人”为目标，打造“家门口没有围墙的健康讲堂”，是探索科普落地的生动实践；建议与社区活动紧密结合，如设立“中医药科普短视频体验角”，每月精选大赛优秀作品，在书店电子屏循环播放，建立“观看—体验—创作”的闭环，促进居民从“治病”到“治未病”的理念转变，让健康知识从屏幕走进生活。

中国健康管理协会健康科普专委会秘书长郭弘葳表示，该专委会将以维·度空间书店为载体，联合中国中外名人文化研究会，在全国各地开展10场社区科普活动。针对生命全周期人群，定制涵盖慢病防治、养生保健、心理健康、运动健身、亲子教育、合理膳食、急救常识等健康科普套餐，采用线上与线下相结合的融媒体方式，增强科普的互动性和参与性，让健康知识深入人心。今后该专委会将引入更多文化机构和出版社合作，让优质健康科普图书与数字阅读资源全方位、立体化地进入社区阅读空间，通过“书香社区志愿者”“书香社区科普小天使”参与书店公益活动，激发居民阅读热情，讲好家庭健康故事。

(责编：李依环、李昉)