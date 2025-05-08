宁波大学建设线上思政课平台

本报记者 丁雅诵

阳光明媚，海风徐徐，浙江宁波北仑区梅山红桥横跨海面，红色桥身与碧海蓝天交相辉映。

宁波大学机械工程与力学学院的一堂思政课在这里展开。与此同时，一台摄像机正记录着课堂全过程。

“船撞桥是一个冲击动力学问题，梅山红桥的防撞圈就像太极高手，能够借力打力、以柔克刚。”宁波大学大桥防船撞技术科研带头人王永刚指向不远处的桥墩，引导学生观察防撞设施的整体构造。

“这项技术目前已在广东湛江海湾大桥、宁波象山港大桥等成功应用，多次避免船撞桥事故。”王永刚说。

梅山红桥下，学生们驻足良久。力学专业博士生张哲衍在笔记中写下“科研报国”，他说：“在工程现场，我更深切地感受到，自己的所学所研能真正应用于实践，服务社会、贡献国家。”

实时拍摄的摄像机，记录下老师的讲解、学生的感悟，也捕捉到波光粼粼的海面、学生们眼中闪烁的光芒。

这堂思政课结束后，学校将课程内容剪辑制作成短视频并在“宁大潮音”线上平台播放，让更多师生了解团队攻坚与传承的故事。

许多学生看完视频后留言：“被科研工作者的热情深深打动”“要学好专业知识，增强自己的本领”……

让小屏幕变身大课堂，近年来学校精心打造线上思政课平台“宁大潮音”，每年推出思政微视频百余个。

打开“宁大潮音”，一个个生动的短视频展现眼前：在天一阁，潘天寿建筑与艺术设计学院教师讲授“动势叠山与生命精神”；在宁波镇海区九龙湖司法所，法学院学生介绍共享法庭的缘起与发展……

“我们在建设‘宁大潮音’平台的过程中，不仅培养了一批会讲思政课的教师，也探索出一种共建共享的思政教育模式。”宁波大学校长蔡荣根说，未来将继续探索理论与实践同频共振、线上与线下同向发力的教育模式，让思政教育“上新”又“走心”。

《 人民日报 》（ 2025年05月08日 14 版）

(责编：郝孟佳、李昉)