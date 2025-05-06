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七部门联合开展2025年度高校毕业生等重点群体促就业“国聘行动”

2025年05月06日19:09 | 来源：新华社
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记者6日从教育部获悉，教育部等七部门日前联合印发通知，决定开展重点群体促就业“国聘行动”。活动以2025届普通高校毕业生，2023届、2024届离校未就业毕业生等重点群体为工作对象，开展至今年8月。

通知要求，各地各单位要深入挖掘就业岗位、集中发布就业信息、开展“国聘行动+”宣传推介活动、加强毕业生就业观念教育引导。

通知指出，要积极搭建用人单位和高校互联互通、访企拓岗、洽谈对接的平台，推进线上线下一体服务；鼓励各地组织优质用人单位开展跨区域招聘引才活动，深化校地、校企合作，鼓励有条件的地方推动“青年就业驿站”加入国聘行动就业促进活动，为毕业生跨区域求职就业提供短期住宿和就业指导等公益服务。

通知还强调，各地各单位不得将毕业院校、国（境）外学习经历、学习方式（全日制和非全日制）、本单位实习期限等作为限制性条件；激励高校毕业生到新疆、西藏等西部地区就业，引导高校毕业生投身重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业创业，以择业新观念打开就业新天地。（记者魏冠宇）

(责编：卫嘉、白宇)

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