习近平总书记在党的二十大报告中提出，要坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。为深入学习宣传贯彻习近平文化思想，深入落实“时代新人铸魂工程”，中央戏剧学院的主创们选择中国传统民间故事《梁祝》作为题材进行创作。

原标题：高校原创文化精品 | 中央戏剧学院原创话剧《梁祝》

2023年10月23日，《梁祝》在昌平校区剧场中心镜框式舞台剧场首次上演以来，已在多个舞台留下精彩的足迹：参加2023年世界戏剧教育联盟的国际展演，并获得“最佳剧目奖”“最佳表演奖”和“优秀表演奖”三个奖项；2023年11月，参加桂林艺术节，在桂林大剧院演出2场；12月，参与了由中国戏剧家协会、北京市文学艺术界联合会主办的“新时代校园戏剧国际交流展演”，受到专家及观众的一致好评。 2024年，《梁祝》入选北京高校校园原创文化精品。

话剧《梁祝》以追求爱情与自由为主题，精心构建了梁山伯与祝英台之间充满传奇的爱情故事，展现了他们纯澈的同窗情义和为追求自由爱情而抗争的不屈精神。该剧由中央戏剧学院戏剧文学系教授陈小玲担任编剧，导演系党总支副书记李珊担任导演，舞台美术系教授刘杏林担任舞台设计。

梁祝的故事自东晋始，在民间流传已有1700多年，在中国可谓家喻户晓，此次创作侧重围绕故事的核心情节“草亭结拜”“同窗三载”“十八相送”“再相会”“化蝶”展开创作的想象，在经典情境中对人物心理情感进行深层挖掘，以具有民族性的表现方式作为基础，尝试融合现代化的表现手段，展现大学生的才华，力图在舞台上营造诗意之美。

“《梁祝》之于现代人的意义，在于他们纯澈的同窗情义与追求自由爱情抗争的不屈精神。这个故事中，有女扮男装的趣味诙谐，有朝气勃发的理想青春，有言而不明的涌动情愫，有凛冽现实的绝境压迫，有痛彻心扉的生离死别，更有唯美奇异的化蝶成双。愿这个充满东方智慧的故事在剧场中能唤起我们的勇气……”导演李珊说。

在本次创排中，主创团队达成了既要继承传统，又要有所创新的共识。大幕拉开，伴随凄婉的琵琶乐声，象征着祝英台内在想法外化的舞者被一块白布包裹起来，寓意她被“茧”所束缚；之后，舞台上始终有两位舞者出现，紧随着梁、祝二人表达人物的内心世界，用身体的能量传递他们的情感。在化蝶一场的处理和调度中，两位舞者不间断地表演了三分钟的舞蹈，与景交互完成化蝶的过程，准确的形式与动作语汇体现了导演独树一帜的创作理念。

主创团队

出品人：郝戎

艺术总监：孙大庆

编剧：陈小玲

导演：李珊

舞台设计：刘杏林

形体设计：刘美池

灯光设计：曲明

服装设计：吴侠

化装设计：田丹

舞台造型体现：张洪琛

舞台技术：刘峰 孙兆伟 侯骁芫

影像设计：李东青

《蝶》作词：陈小玲

《蝶》作曲、音乐编辑与制作：王雍棋

音响设计：杜思亮

戏曲身段指导：杨琦

演员名单

梁山伯-高梓峰

（2019级导演系戏剧导演班）

祝英台-梁颂晴

（2023级音乐剧系音乐剧表演方向硕士研究生）

马文才/歌队-黄毓嘉林

（2019级导演系戏剧导演班）

英蝶儿-王一格

（2022级舞剧系舞剧表演方向硕士研究生）

山蝶儿-聂智远

（2019级舞剧系舞剧表演班）

司马明/祝公远/歌队-杨樾

（2020级导演系戏剧导演班）

银心/歌队-修清扬

（2021级导演系戏剧导演班）

四九/歌队-张子骏

（2020级导演系戏剧导演班）

木冬/歌队-刘雨果

（2020级导演系戏剧导演班）

祝夫人/歌队-刘蕾

（2023级表演系戏剧（影视）表演（表演）方向硕士研究生）

作者：李珊（中央戏剧学院）

(责编：郝孟佳、熊旭)