记者4月25日从教育部获悉，针对当前毕业生跨地区求职增加、出行住宿成本高等问题，教育部、共青团中央近日联合印发《关于进一步发挥“青年驿站”作用 为跨地区求职高校毕业生提供住宿优惠便利服务的通知》，推动进一步发挥“青年驿站”促就业、惠学生积极作用，更好地为高校毕业生跨地区求职提供住宿优惠及便利服务。

通知指出，要建立全国“青年驿站”清单定期共享机制，在国家大学生就业服务平台、团属网络新媒体平台等开设专栏，整合共享并及时更新各地“青年驿站”线上端口、政策通知等相关信息。

根据通知要求，各地团委要积极协调当地政府及有关部门，努力探索有序扩大“青年驿站”覆盖范围，科学增设站点，优先覆盖大学城、产业园区、交通枢纽等高校毕业生集聚区域。鼓励各地“青年驿站”因地制宜进一步完善硬件设施，简化申请流程，延长免费入住天数或实行租金折扣、阶梯式减免，优化简历打印、正装租赁、生活用品配备、免费公交出行等便利服务，切实降低高校毕业生求职成本，提升高校毕业生入住体验。（记者王鹏）

(责编：胡永秋、杨光宇)