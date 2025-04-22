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中国语言文学自主知识体系联盟成立

2025年04月22日16:57 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月22日电 （记者郝孟佳）近日，“立足中国式现代化 构建中国语言文学自主知识体系”学术研讨会暨中国语言文学自主知识体系联盟成立大会在中国人民大学举办。

据了解，该联盟由北京部分高校中国语言文学学科首倡，全国40余家高校和科研院所中国语言文学相关单位共同发起。联盟将构建以中国语言文学标识性概念、原创性理论为主干的自主知识体系，优化中国语言文学人才培养体系，推动中华优秀传统文化的传承与创新，深化文明交流互鉴。

中国人民大学校长林尚立指出，发起成立“中国语言文学自主知识体系联盟”，对于深化研究中国式现代化与中华民族现代文明建设、服务文化强国建设具有里程碑意义。希望联盟坚持“两个结合”、以守正创新的“锐气”发展中华文化，坚持问题导向、以扎根中国的“底气”回答中国之问，坚持融通中外、以文明交流的“和气”讲好中国故事。

当日，2个平行论坛同步举办，40余位专家学者绕“中国语言文学自主知识体系的理论内涵”“中国文学的自主评价体系与学科建设”“数字人文与全球化时代的中国文学传播战略”等主题进行深入交流。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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