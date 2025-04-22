新疆喀什大学马克思主义学院银龄教师赵铁锁——

本报记者 李亚楠

“赵老师好！”新疆喀什大学的校园里，教师赵铁锁总会收到学生热情的问候。赵铁锁今年已70多岁，上下楼梯都有些费劲，但为了搜集上课的资料，他四处调研，亲手拍下的照片、亲耳听到的故事，都化作课堂上生动有趣的内容。

“思政课只有进入学生心中引起共鸣，才能真正发挥作用。”赵铁锁说。

2021年6月23日，赵铁锁离开南开大学的教学岗位，但心中还有遗憾：“距离我完成‘从教50年’的梦想，就差8个月了。”同年，教育部启动“高校银龄教师支援西部计划”，他毫不犹豫报了名：“我要在祖国西部继续实现我的梦想。”

临行前，赵铁锁把讲稿和书铺了满满一床，他想多带些资料，为上课做足准备。“最后，我把近50年思政课教学所积累的课件、资料变成电子版，装进十几个优盘，带来了喀什。”赵铁锁说。

每次上课的前一晚，赵铁锁都要重新修改课件：“不能照着一个课件一直讲。”十几个优盘，承载了他近50年授课的历程。

“思政教学既要讲知识、授技能，还要融入中华民族共同体意识。”赵铁锁思索，如何让思政课引发学生共鸣、形成思想“回声”？他决定从当地历史文化入手，打造具有新疆特色的思政课。

“新藏公路北起新疆喀什地区叶城县的零公里石碑，是喀什人民肩挑背扛造就了它……”课上，赵铁锁娓娓道来，从喀什市盘橐城讲班超出使西域，从耿恭祠讲东汉名将耿恭抵御外敌，从中共一大讲少数民族代表的故事……“不强行灌输观点，也不只依赖书本，我的课堂讲究‘论从史出’，将历史史实完整地讲清楚，让学生在了解历史的过程中自己悟出道理。”赵铁锁说。

“赵老师上课很吸引人，一个个关于新疆的故事，拉近了我与知识的距离。”喀什大学通信工程专业大二学生牛智说。

赵铁锁在喀什大学先后执教28个教学班，为1500多名学生授课，累计课堂教学超1000学时。

课堂之外，赵铁锁和学生的交流也延伸到生活中。

节假日里，赵铁锁常会邀请学生到自己家里，他亲手做天津美食，和大家聊聊家常。学生间闹了矛盾，学习上有了压力，都愿意找他聊聊。“我的年龄与学生的爷爷差不多，学生把我当知心长辈。”赵铁锁说。

学生缺什么，赵铁锁就教什么。针对喀什大学学生读原著少的情况，他组织读书会，利用课余时间解读原著；有些学生学习方法不太合理，他就利用课间细致分享自己如何学习、如何记笔记。此外，赵铁锁还把自己保存多年的近300册稀有专业书籍捐给了学院资料室，“把书收藏在自己家里是没有意义的，给人看了才能发挥作用”。

除了与学生深入交流，赵铁锁也愿把经验向青年教师倾囊相授。他刚到喀什大学时，马克思主义学院师资短缺，很多青年教师刚毕业就站上了讲台。现在，他们都会去听赵铁锁的课，再将他的课程内容逐渐转化成自己的东西，赵铁锁也会积极提出建议。

赵铁锁说，自己刚到新疆时，就看到胡杨挺立于风沙之中，“我愿自己像一株胡杨，扎根这里，为西部教育事业发展贡献一份力量！”

《 人民日报 》（ 2025年04月22日 11 版）

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