人民网北京4月18日电 （记者李昉）今年正值国家安全法颁布施行10周年。近日，北京92所高校以“全民国家安全教育 走深走实十周年”为主题，开展形式多样、内容多元的国家安全宣传教育活动，吸引百万师生参与。

在本次活动中，文创作品征集、短视频创作、实操演练等项目多点开花，游园会、嘉年华、文化节等大型活动集中上演。清华大学发放“国家安全护照”，学生们参与有奖答题、学习国安知识。北京航空航天大学通过非遗主题工坊，将非遗文化与国家安全教育深度融合，让传统文化技艺成为守护国家安全的鲜活印记。首都经济贸易大学组织“争分夺秒接力灭火”“极速组装消防水带接龙”等计时赛，提升活动趣味性和参与性。

活动期间，科技赋能成为亮点。首届“智安杯”大学生国家安全案例大赛举办，通过实战案例设计评比，推动人工智能技术与国家安全深度融合。北京工商大学向师生展示无人机智能化校园巡防，探索无人技术在校园安防应用。对外经济贸易大学在人工智能实验室，让学生直观感受AI技术在维护国家安全中的作用，提升学生对人工智能安全话题的关注度和认知水平。

此外，在人才培养方面，中国人民公安大学承办国家安全教育与国家安全学高质量发展研讨会，推动首都国家安全教育质量和科研水平提升。第二届北京市总体国家安全观理论研讨会举办，深入交流十年来国家安全教育的经验与成果，探讨新时代国家安全教育的新路径、新方法。北京师范大学组建首都安全研究院，打造高水平人才培养基地，为国家安全人才培养提供坚实支撑。

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