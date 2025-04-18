华侨华人积极推广中文教育、传播中国文化——

图为启明中英双语幼儿园的孩子们展示用橡皮泥捏的中文字样。

沈惠供图

图为巴基斯坦青少年学习中国功夫。

马斌供图

图为挪威民众体验中国书法。

袁军供图

4月20日是第16个联合国中文日。近年来，随着中国文化影响力不断提升，全球多地掀起“中文热”，越来越多外国人开始学习中文、了解中国文化。在中文走向世界的过程中，海外华侨华人扮演着积极角色。他们发挥自身融通中外的优势，在所在国开设中文课堂、展示中国文化、推动中外交流，让越来越多外国人感受到中文以及中国文化的魅力。

近日，本报记者采访美国、挪威、巴基斯坦等国从事中文教育的多名华侨华人，听他们讲述如何以中国文化吸引更多人加入“中文朋友圈”。

为稚嫩孩童打开中文世界的大门

2009年，一群华人女性在美国硅谷开启了一次特别的“创业”——创办启明中文学校，为华侨华人下一代留住文化根脉。16年过去，这所硅谷地区规模最大的中文学校收获了累累硕果。

“学校早期的学生已经大学毕业，走向不同地方，从事不同工作，而他们与中文以及中华文化的纽带并未中断。一些学生在大学期间自发创办了中华文化俱乐部，还有很多学生利用大学暑假时间回到启明担任义工，为学弟学妹们开设内容丰富的兴趣班。”启明中文学校校长沈惠说到曾经教过的学生们，话语间满是欣慰。

孩子们在成长，学校也在不断发展。2018年，沈惠和同事们决定在原有的中文周末班和课后学校的基础上，开办全日制中英双语幼儿园，将中文教育推广至更低龄的孩子。“此前，我们招收的主要是5岁学前班至高中11年级的学生。经过近10年的教学探索，我们希望尝试在孩子们更小的时候就为他们种下中文和中华文化的种子。”沈惠说，她和同事们将西方的教育理念与中国的传统文化相结合，以游戏体验项目的形式为稚嫩的孩童们打开中文世界的大门。

在课堂上用橡皮泥捏出“风”“雨”等中文字样；在户外，望着天上的云，拿着小棍在游戏沙坑里学写中文“云”；摸着凉凉的冰块，学读“冰”“冷”“滑”等中文发音……在启明中英双语幼儿园，孩子们在老师精心设计的各种充满趣味性的游戏中，结识一个个方块字，学会一句句中国话。

“如今，美国许多高中都开设了中文课，不少学生将中文作为自己的第二语言，越来越多美国家长认可中文的实用性与重要性，希望让自己的孩子尽早开始中文启蒙教育。”启明中英双语幼儿园副园长戴群介绍，目前幼儿园已从初期的1个校区扩展为3个校区，其中50%的孩子是非华裔，许多家长早早就来为孩子报名。“一名美国家长跟我说，他在苹果公司工作，身边许多同事以及合作伙伴都是华人或中国人，他的孩子一定要学会中文。”戴群说。

令沈惠和戴群欣喜的是，越来越多孩子与中文以及中国文化成为长久的“朋友”。“不少家长在孩子即将从幼儿园毕业之际，就给孩子报名了我们的中文周末班或课后学校，因为他们不希望孩子‘丢’了中文。还有不少其他族裔的家长因为孩子学习中文，自己也成为中国文化的‘粉丝’，爱上舞狮舞龙等中国传统文化。中文以及中国文化的‘朋友圈’就这样越扩越大。”戴群说。

用中文编织中巴友谊的紧密纽带

28岁的巴基斯坦青年沙姆斯常说，他的人生因为中文而发生巨变。如今的他是一家中资企业驻巴基斯坦分公司的中层管理人员，一口流利的中文正是他进入这家中企的“敲门砖”。

“2016年，沙姆斯刚来我们学校时，一句中文都不会说，对中国文化也很陌生。”巴基斯坦中巴教育文化中心校长马斌对初见沙姆斯时的情景印象深刻。当时，19岁的沙姆斯没有工作，对自己的未来也没有太多规划。

在中巴教育文化中心学习的3年时光，为沙姆斯打开了一扇通往广阔世界的大门。在这里，他掌握了中文听说读写能力，并获得赴北京外国语大学留学的机会。学成归来后，沙姆斯凭借出色的中文能力以及对中国的熟悉了解，在中企找到了称心的工作，开启了人生的崭新旅程。

“近年来，越来越多像沙姆斯这样的巴基斯坦年轻人开始学习中文。对他们而言，学会中文不仅具备了一项新的技能，还意味着拥有更多发展机会。”马斌说。作为中巴教育文化中心的创办者之一，马斌回忆道，2013年这所中文学校在巴基斯坦首都伊斯兰堡成立之初，主要面向当地华侨华人的子女。渐渐地，学校的生源日益多元。尤其是在共建“一带一路”倡议框架下，中国与巴基斯坦在经济、文化等领域的合作不断走深，巴基斯坦民众学习中文、了解中国的兴趣日渐浓厚。

感受到当地民众学习中文的迫切渴望之后，马斌决定主动“打开校门”。除了在中巴教育文化中心接收越来越多巴基斯坦当地学生之外，马斌还将中文课堂带到了伊斯兰堡周边的9所孤儿院。“孤儿院的孩子们大多因为洪水或战争而失去家庭。我们在为他们捐赠生活物资的同时，也希望通过教他们学习中文，并在他们达到一定年龄和中文水平后争取送他们赴中国留学，为他们的人生增添更多色彩，让他们今后能够拥有更广阔的发展平台。”马斌说，每当孤儿院的孩子们热情地奔向他，用中文说出“老师，我爱你”时，他都觉得格外幸福。

2024年底，马斌在巴基斯坦北部城市吉尔吉特的中国烈士陵园附近开设了一间特殊的中文课堂。“这座烈士陵园是为修筑喀喇昆仑公路时牺牲的中国建设者所建。巴基斯坦老人阿里·艾哈迈德及其后代自愿担起看护陵园的责任，默默守护了40多年。然而，作为中巴友谊的守护者，他们以及周边村民都不会说中文。”马斌说，在周边村民的呼吁下，中巴教育文化中心在守陵人的3间屋子里开设了中文课堂，面向附近9岁至16岁的孩子教授中文，并为他们讲述中巴友好的故事，让中巴友谊的火种代代相传。“我们原计划只招20名学生，但许多人听闻消息都要求加入，目前学生已有50多人。”

马斌相信，用心播下的种子，终会开花结果。“我们希望用中文编织更多友谊的纽带，让中巴民众的心紧紧相连”。

以中文为舟，驶向文明互鉴的星辰大海

手握毛笔，让笔尖在宣纸上舞动，于墨香四溢间感受中国书法之美；红纸在一双双巧手中翻飞，一幅幅寓意美好的剪纸作品逐渐成型，尽显中国传统手工艺的精巧与趣味；在茶艺师的带领下闻香品茗，体悟中国茶道承载的生活美学；跟随中餐烹饪大师体验制作翠绿软糯的青团，品尝“春天的味道”……近日，一场别开生面的国际中文日活动在挪威奥斯陆举办，吸引数百名挪威中文爱好者前来体验中国文化。

本次活动由中国驻挪威大使馆和中国中外语言交流合作中心主办、挪威中文学校承办。“这是我们第四次承办国际中文日活动。每次举办活动，我们都希望向挪威民众展现中国文化的不同侧面。”挪威中文学校校长袁军说，今年，除了展示书法、剪纸、武术等中国传统文化之外，她和同伴们还在现场专门布置了中国神话展示区，搭乘中国游戏《黑神话：悟空》和中国动画电影《哪吒之魔童闹海》在全球掀起的“中国风潮”，让挪威民众感知中国文化蕴藏的想象力与创新力。

“我们希望打开一扇扇窗，让更多人感受中文之美、领略中国文化的魅力。”袁军说，推广中文教育、传播中国文化是她多年来孜孜不倦的事业。

1995年，袁军在挪威首都奥斯陆创办挪威中文学校。“让在海外出生长大的‘华二代’回到中国后，可以用中文和亲朋好友顺畅地沟通，并对祖籍国的文化有更多理解，是我办学的初衷。”袁军说。从创办之初的几间教室、20多名学生，到如今分布在挪威不同城市的两个校区、数百名学生，她欣喜地见证了挪威中文学校不断发展，并在当地具备较高知名度。

“我们的中文学校是周末授课制，40多名教师都是兼职，支撑大家在主职之外投入大量时间、精力来坚持从事中文教育的动力，便是看到越来越多‘华二代’以及当地民众会说中文、了解并喜爱中国文化。”袁军说。

令袁军尤为感动的是挪威当地年轻一代学习中文的热情。“一名挪威男孩在我们学校学习中文两年了。他说，中国的文字太美了，特别想学习中文。然而，他刚来时，完全零基础，他的父母也都不会说中文，家里没有中文语言环境。为了克服入门的难关，他妈妈便将每次上课的内容都录下来，回家后带他反复听、反复练。功夫不负有心人，通过坚持练习，他的中文越说越溜。现在，他还成为一名传播中国文化的小使者。”袁军说。

在海外从事中文教育30年，袁军有一个深切感受——无论推广中文教育，还是传播中国文化，都应该以开放包容的心态，与当地主流社会积极互动交流。“近年来，我们多次参加奥斯陆的多元文化节，在当地的地标性场馆组织文化活动，并邀请当地官员、民众一起来体验中国文化。其他族裔的民众在交流、交融中更深切地感受到中国文化的博大精深，也更期待通过学习中文进一步领略中国文化之美。我们希望以中文为舟，与其他族裔民众一起驶向文明交流互鉴的星辰大海。”袁军说。

(责编：李昉、孙竞)