原标题：紫云英高效机收装备成功研发

俗话说：“绿肥种三年，瘦田变肥田。”植物紫云英素有“绿肥之王”的美誉，能将空气中游离的氮固定下来，可有效提升土壤的有机质、微量元素含量。长期以来，紫云英采收作业严重依赖人工，效率低、成本高。近日，农业农村部南京农业机械化研究所西南丘陵山区农机与电动装备创新团队成功研发出高效机器采收装备，解决了这一难题。

记者了解到，采收紫云英需要专门的茎尖菜用采收技术装备，研究团队通过持续攻关，攻克了高效切割、顺畅输送、有序收集、电驱传动与精准控制等技术难题，研发出可一次性完成绿肥茎尖切割、输送、装框等功能的复式作业4GM-120D型绿肥茎尖菜用电动采收机。这一采收装备的收获效率为每小时1.5～2.5亩，是人工采收效率的30倍以上，一次充电可连续作业6～10亩，每亩可收600公斤左右的紫云英茎尖，可广泛适用于在露地和温室大棚等条件下种植的绿肥茎尖机械化采收作业。

团队负责人表示，该绿肥茎尖菜用电动采收机的成功研发，填补了我国紫云英等绿肥茎尖高效化、规模化采收的技术空白，有望减少化肥使用量，进一步推进节本增效，助力农业绿色可持续发展。（记者杨舒）

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