打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

多种材料利用湿度变化实现空气捕碳

2025年04月07日08:40 | 来源：科技日报
小字号

原标题：多种材料利用湿度变化实现空气捕碳

有多种成本低且储量丰富的材料，可利用湿度变化，直接从空气中捕碳。图片来源：美国西北大学

有多种成本低且储量丰富的材料，可利用湿度变化，直接从空气中捕碳。图片来源：美国西北大学

美国西北大学科学家开展的一项最新研究表明，有多种成本低且储量丰富的材料，可利用湿度变化，直接从空气中捕碳。他们称之为“最富潜力的二氧化碳捕获方法之一”。相关论文发表于新一期《环境科学与技术》杂志。

尽管人们为减少碳排放付出了艰辛努力，但预计未来几十年大气中二氧化碳的含量仍将进一步增加。利用湿度变化直接从空气中捕碳的技术——直接空气捕获技术，预计将成为全球应对气候变化的战略核心。

此前普遍使用离子交换树脂来完成这一工作，这限制了直接空气捕获技术的扩展范围。团队现在发现，可通过使用可持续、丰富且廉价的材料，来降低直接空气捕获技术的成本和能耗，使其能在更多地方“大显身手”。

团队创建了一个结构化的实验框架，比较了多种纳米材料利用湿度变化捕碳的潜力。这些材料包括活性炭、纳米结构石墨、碳纳米管和片状石墨等碳质材料，以及包括铁、铝和锰氧化物在内的金属氧化物纳米颗粒。结果显示，氧化铝和活性炭的捕碳速度最快；而氧化铁和纳米结构石墨捕获的二氧化碳最多。

团队也证明了材料孔径（多孔材料中二氧化碳可栖息的空间）对其捕碳能力的影响。通过系统观察每种材料，他们发现，中等孔径范围（约50至150埃，1埃=10-10米）捕碳效率最高。未来，人们或许可通过改变材料的结构来提高其捕碳性能。

研究团队强调，由于成本高昂且技术复杂，传统直接空气捕获技术缺乏竞争力。最新平台涉及到的材料几乎可在任何地方使用，并能与其他系统协同作用，有望为全球减排事业贡献一臂之力。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部