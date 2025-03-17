马 凯

原标题：减负增效助推青年科技人才“挑大梁”

今年政府工作报告提出，大力支持、大胆使用青年科技人才。青年科技人才正处于创新创造高峰期，是国家战略人才力量的重要组成部分。全方位培养和用好青年科技人才，是强化我国战略人才力量的关键要求，也是我国应对全球科技竞争、实现高水平科技自立自强的必要之举。近期，由共青团广东省委、广东省科协、广东省团校组成的联合课题组，就广东青年科技人才发展状况开展网络问卷调查。调研结果显示，当前青年科技人才呈现“四高”（高学历、高聚集、高需求、高职称）特征，发展仍面临体制机制梗阻，亟待多措并举提升青年科技人才创新创造力。

青年科技人才呈现“四高”特征

新时代青年正逢中华民族发展的大好时期，拥有优越的教育环境、先进的科研平台、开放的发展环境、广阔的发展平台。调查显示，青年科技人才呈现“四高”特征。

一是高学历。青年科技人才经历和享受了中国改革开放的利好，接受了系统的学历教育，普遍具有高学历。这为他们开展科学研究打下了良好的知识基础和积累。调查数据显示，93.73%的青年科技人才受到本科以上教育，其中，博士学位人才占比42.87%，硕士学位人才占比28.68%，本科学位人才占比22.18%。四分之一的人具有出国留学经历，视野开阔，对相关领域科技前沿有着较高的认识和把握。

二是高集聚。受经济发展影响，科技创新往往出现在资源高度集中的城市，由此带来的是科技人才的高度集中。调查数据显示，86.52%的青年科技人才所在单位位于珠三角地区。其中以广州、深圳、东莞、佛山等地最为集中，成为广东省科技发展的中心城市，具有创新龙头作用。

三是高需求。当代青年科技人才普遍具有较高的物质需求和自我实现的精神需求。他们喜欢到大城市寻求更好的工作机会、更高的生活待遇，同时对自我实现的追求也更高。另外，青年科技人才普遍具有较高的自我实现需求，调研显示，86.2%的青年科技人才希望在工作中能够发挥自己的创造力和创新力，74.76%的人愿意并有能力在科研任务中“挑大梁”“当主角”，75.16%的人感到自己完成了很多有价值的工作。

四是高职称。随着职称制度的改革，越来越多的青年科技人才获得较高的技术职称。调查数据显示，63.17%的青年科技人才具有中级以上技术职称，其中副高职称占比22.18%，正高职称占比4.70%。随着年龄的增加，青年科技人才各方面能力、技术水平都在不断提高，职称也在不断提升。

人才发展存在制约因素

当前，青年科技人才发展仍面临困境，我国科技创新在发展过程中也存在一些制约青年科技人才发展的因素。

科研项目方面，青年科技人才面临科研项目少、经费少、支出多等问题。调查数据显示，40.91%的青年科技人才没有主持过科研项目，73.35%的青年科技人才近三年平均项目经费不足10万元。与项目申报成功率低、经费少相反，青年科技人才科研支出较多。

职业发展方面，青年科技人才面临产学研脱节等问题。调查显示，各级科研项目申报竞争不断增大，65.43%的青年科技人才项目申报成功率不及二分之一。另外，由于缺少产学研供需平台，成果转化率不高是当前青年科技人才面临的重要问题。55.09%的青年科技人才没有科研成果转化。在有成果转化的青年科技人才中，只有15.05%获得过私营企业的资金支持，20.06%与私营企业联合开展过项目研究，11.6%获得过知识产权收入；10.34%所申请专利获得实施。此外，随着受教育时间的持续延长，青年科技人才受教育年限更长，工作后年龄优势窗口期缩短。很多青年科研项目也对项目申报设定了年龄限制，引发青年科技人才的年龄焦虑。

生活保障方面，青年科技人才普遍面临购房、子女教育等难题。由于工作时间短，很多青年往往面临积蓄少、底子薄、购房压力大、子女入学难等现实问题。此外，随着经济社会的竞争日益激烈，青年科技人才超时工作现象较为普遍。

多措并举提升创新创造力

针对上述问题，建议从以下方面提升青年科技人才创新创造力。

第一，做减法，优化科研环境，减轻青年科技人才负担。青年科技人才往往面临着繁杂的科研外事务和频繁的考核压力，这些无疑分散了他们的精力，削弱了科研的专注度。为此，提升青年科技人才创新创造力首先要做减法。一是要减少科研外事务。如通过实行经费包干制，让青年科技人才从繁琐的财务报销等事务中解脱出来，将更多时间和精力投入到科研工作中去。二是要降低考核频次，延长考核周期：过度频繁的考核往往导致科研人员急于求成，难以进行长期、深入的科研工作。因此，建议出台青年科技人才考核指导规范，合理设置考核周期和频次，为科研人员创造宽松的科研环境。三是探索完善科研评价创新机制，弱化论文数量和人才称号等评价指标，更加注重成果的质量和实际贡献，引导青年科技人才树立正确的科研观，专注于真正有价值的科研工作。

第二，做加法，提升青年科技人才的工作效率。一是设立专职科研助理岗位，协助他们处理日常科研事务，让他们能够更专注于科研工作的核心部分。二是探索建立灵活学术休假制度，让青年科技人才在紧张工作之余，有机会进行学术交流和休整，以更好的状态投入科研工作。三是通过实施导师制度，为青年科技人才发展提供指导，帮助他们快速成长，同时注重科技人才接力制度建设。四是完善科技人才综合评价体系，建立更加科学、合理的人才分类评价机制，为青年科技人才提供更加个性化的职业发展路径。把青年科技人才参加必要的社会公益活动纳入绩效考核，增加其服务社会的积极性。

第三，做乘法，为青年科技人才搭建舞台，增强其归属感。一是鼓励青年科技人才参与国际学术交流和合作，拓宽其国际视野，提升其国际竞争力。二是完善科研成果转化机制，为青年科技人才提供资源支持。出台产学研合作指引政策，鼓励和引导高校、科研院所按照先使用后付费的方式把科技成果给中小微企业使用，促进成果落地。出台技术经理人队伍建设条例，让技术经理人能更好地为青年科技人才成果转化提供专业化建议。三是为青年科技人才提供至少5年的稳定业务经费支持，让他们能够安心进行科研工作，无需为经费问题分心。四是打造上管老下管小“全家无忧”机制，为青年科技人才提供全方位的生活保障，让他们能够全身心地投入到科研工作中去。五是加强对青年科技人才的思想引领，培养他们的科学家精神和爱国爱党情怀。

作者单位：广东省团校（广东青年政治学院）

(责编：郝孟佳、李昉)