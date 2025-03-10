张福锁代表：突破绿色技术大面积应用“最后一公里”

2025年全国两会期间，全国人大代表、中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁接受人民网记者专访时表示，当前我国农业科技进步贡献率较之前有所提升，但整体科技水平与国际先进水平还存在明显差距。

张福锁认为，在推进绿色技术大面积应用中，还存在农技推广机构与科研机构之间信息交流不畅、基层农技推广体系人才短缺、社会化服务组织与科技创新主体脱节等问题。

为此，张福锁建议，一是创新体制机制，鼓励生产一线的科技创新。在全国重要农业生产县试点探索农技中心与涉农高校共建科技小院的新机制，依托科技小院研究生开展农业科技创新、示范及农技服务，扩大科技小院在田间地头开展科技创新和服务的“零距离、零门槛、零时差、零费用”经验，在生产一线，围绕农民需求共同开展科技创新。

二是创新服务模式，切实推动绿色技术的大面积应用。成立农业科技创新服务联盟，以科技小院为纽带，链接社会化服务主体与科技创新主体，围绕新一轮粮食产能提升、特色产业培育等国家重要战略部署目标，推动技术的本地化、整装化改造，强化农机合作社等社会化服务主体的服务效能。

三是设立专项资金，支持科技小院发展。应设立专项资金，为科技小院运行提供必要经费支持，强化对科研办公场所、人员运行等方面的经费支持，保障科技小院的长期稳定运行。（郝孟佳、实习生刘亚丁）