陆安慧委员：加快推进高校科技成果转化

“推动更多优质科技成果从校园走进企业，将科研成果有效转化为新质生产力，是高校服务中国式现代化建设的重要战略支点。”2025年全国两会期间，全国政协委员、大连理工大学校长助理、化工学院教授陆安慧接受人民网记者专访时谈到。

陆安慧表示，近年来，高校在基础研究前沿探索和关键核心技术攻关中持续发力，特别是研究型大学在构建自主知识体系等方面起到出引领作用。但受多方面条件制约，目前高校科技成果转化仍面临瓶颈，发明专利产业化率不高。

陆安慧认为，高校科技成果转化需多方联动，构建高校、企业及技术转移机构等多元主体的创新网络，推进产教深度融合、完善相关制度保障、健全科技成果转化专业服务体系，从而协同驱动传统产业转型升级，孕育战略性新兴产业和颠覆性市场机遇，通过催生新质生产力为高质量发展注入持续动能，同步推进创新实践型人才的体系化培养。

陆安慧建议，国家需进一步完善相关政策安排，确保科技创新链与产业创新链的衔接，加速形成原创成果不断涌现、科技成果有效转化的创新生态。“我希望能成为连接科技与产业、科研与政策之间的坚实桥梁，为推动国家创新体系的完善与发展贡献自己的力量。”