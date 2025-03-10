原标题：中国下一代“人造太阳”关键系统通过验收

中国下一代“人造太阳”又建成一项关键系统！记者9日从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所获悉，由中国科学院合肥物质科学研究院团队研制的聚变堆主机关键系统综合研究设施——八分之一真空室及总体安装系统（以下简称“安装系统”）通过专家组验收，其系统研制水平及运行能力达到国际先进水平。

安装系统主体平台形似巨型“橘子瓣”，采用D型截面双层壳体结构，总高20米，D型截面高11米，最大环向直径19.5米，真空室壳体采用50毫米厚的超低碳不锈钢材料，重295吨。未来，8个这样的“橘子瓣”合而为一，下一代“人造太阳”将在其中“燃烧”。

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所研究员、安装系统负责人刘志宏介绍，安装系统旨在解决大型聚变堆真空室设计、成形、焊接、装配和无损检测等关键技术，并为未来聚变堆主机真空室内部部件的安装、检测、调试和遥操作研究提供一个全尺寸的综合实验平台。

“我们在研制过程中构建了高载荷、强磁场、强辐照等极端工况设计与标准体系，掌握了多项关键技术，形成了40余项发明专利。相关技术还拓展应用于粒子加速器、精密机械、电子科技、半导体等领域。”刘志宏说。

据了解，安装系统是聚变堆主机关键系统综合研究设施19项子系统中的关键一项。随着聚变堆主机关键系统综合研究设施各子系统的相继研制成功并投入运行，从基础研究到技术验证和工程应用的完整链条逐步形成，为聚变堆的设计、建设、运行奠定坚实基础。（记者吴长锋 洪敬谱）

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