郭雷代表：加快“仿生智能技术”研发与应用进程

“目前，以大数据、大模型为目标的类脑智能发挥了重要作用。但仍存在一个重要问题，就是如何使智能科学与技术更好地赋能于实体经济，进一步摆脱‘科技泡沫’，为发展新质生产力贡献更大力量。”2025年全国两会期间，全国人大代表、中国科学院院士、北京航空航天大学教授郭雷呼吁，加快“仿生智能技术”研发与应用进程，更好服务各领域的实体经济发展。

郭雷表示，当前，人们熟知的无人飞行器具有强约束、高动态、跨空域等特点，面临极强的干扰和不确定性，而空天无人系统也存在缺乏智能化、自主能力等问题，需通过仿生智能技术提升无人系统的“行为智能”与“运动智能”，实现“脑聪、目明、手巧、身健”目标，使其具备如生物般灵活应对极端环境的能力。

“仿生智能为人工智能技术开辟了新赛道、新领域，可以实现跨学科融合和全链条创新，可望催生前沿科学发现、引领原始科技创新，克服现有的类脑智能局限性。”郭雷说。

郭雷表示，建议加快推动设立“仿生智能”科技重大专项或重点研发计划，开展有组织科技攻关；围绕国家需求开展智能“新硬件”全链条创新研究计划；在优势高校设立相关计划，通过信息、生物、材料、结构等多学科交叉和产学研合作培养“仿生智能技术”领域合格创新人才。

“仿生智能要让人工智能克服类脑智能局限性，把智能算法和公式写进我们航空航天、先进制造领域的各类硬件里。该领域的实施将为我国无人系统技术领域走向智能化起到决定性作用。”郭雷说。（李依环、实习生刘亚丁）