张荣代表：推动高等教育评价改革增效

“当前，构建符合新时代要求的高等教育评价体系仍然面临一些深层次矛盾和问题，亟需通过进一步全面深化改革来推动解决。”2025年全国两会期间，全国人大代表、中国科学院院士、厦门大学党委书记张荣接受人民网记者专访时谈到。

张荣表示，深化高等教育评价改革，是推动教育科技人才融合发展的需要，通过建立以创新能力、质量、实效和贡献为导向的评价体系，可以有效引导高校和科研人员将精力聚焦于高质量的科研创新，避免单纯追求数量和短期成果，也能激励师生开展更具挑战性和前瞻性的研究，推动原始创新和颠覆性创新。

他同时谈到，深化高等教育评价改革也是提升高等教育服务经济社会发展适配度的需要，有助于优化高等教育资源的配置，使其更加精准地服务于国家战略需求和科技创新目标。

“为进一步贯彻落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》的新部署、新要求，需统筹谋划、聚力推动教育评价改革在重点领域和关键环节取得更多实质性突破。”张荣说。

张荣建议，一方面，要构建高校分类评价指标体系，有效引导不同类型高校依据自身特色优势，聚焦优势领域开展科学研究，差异化培养各类创新人才，引导各高校深化改革，闯出新路，作出示范。另一方面，建议国家层面以评价改革为牵引，遴选支持一些高校开展教育科技人才体制机制改革试点，设立评价改革特区，通过试点示范带动高等教育综合改革落地见效。（李依环、实习生刘亚丁）