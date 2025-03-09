方守恩委员：加强人工智能拔尖创新人才培养

“人工智能既是推动社会经济发展和产业转型升级的基础性支撑技术，又是主导国家国际竞争和未来发展的引领性核心技术。”2025年全国两会期间，全国政协委员、同济大学党委书记方守恩接受人民网记者专访时表示，当前，培养、造就足够数量和高质量的人工智能拔尖创新人才，至关重要。

对于人工智能人才培养，方守恩提出，建议加大本硕博直通力度，缩短学生学习年限，支持青年人才在30岁到40岁黄金期产出成果。针对人工智能领域特点，开展硕博士学位论文环节的评价改革，鼓励以企业产品、应用场景、原创算法等成果作为学位论文的替代选项。

“当前，在AI人才培养过程中，不少高校师资缺乏一线工程实践经验，现有师资偏重理论研究，难以指导学生应对真实场景中的复杂问题。”方守恩表示。

对此他认为，可探索构建双师型师资培养机制，建立灵活用人机制，吸纳企业技术人员到高校授课，企业一线工程师深度参与实践教学环节，为学生提供更具实用性和前瞻性的指导，弥补高校师资在实践经验上的短板等。

针对人工培养的生态构建，方守恩表示，建议进一步创新产学研协同育人模式，支持产教融合创新实验室牵头推动高校、科研机构与企业之间的产学研合作，探索有偿机制，促进企业先进制造设备和企业核心技术资源融入人才培养环节。

方守恩提出，要鼓励企业参与人工智能竞赛赛事，提升学生的实践能力和创新能力。同时，在大赛中可开设中小学生赛道，加强大中小创新教育贯通培养，早期识别与培养有潜力的拔尖创新人才。