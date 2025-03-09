沈建忠委员：加强医农交叉融合，促进公共卫生领域创新发展

“在人兽共患病、细菌耐药性、食品安全等全球公共卫生挑战日益严峻的背景下，单一学科已难以应对复杂的健康安全问题。因此，医农等学科领域的交叉融合，成为推动公共卫生事业高质量发展的重要路径。”2025年全国两会期间，全国政协委员、中国工程院院士、中国农业大学教授沈建忠接受人民网记者专访时表示。

今年中央一号文件提出，以产业需求为导向，优化调整涉农学科专业。沈建忠认为，当前推进医农等领域的交叉融合，亟需打破学科壁垒，健全政策支持体系，优化人才培养模式，推动科技创新链、人才培养链与产业发展链的深度融合，完善从动物健康、环境健康到人类健康的全链条防控体系。

沈建忠表示，要通过强化交叉学科团队建设，推动多学科、跨行业、跨部门联合攻关，聚焦从“农田”到“餐桌”的全链条，加快人兽共患病防控、细菌耐药性控制、农产品食品安全与营养健康等领域关键技术的突破。

沈建忠建议，要统筹医药卫生、农业、环境等部门联动，建立人才培养与科技创新协同机制，推动高校和科研院所在课程设置、科研合作、实践教学等方面深度融合，促进医学、农学等学科体系融合贯通，培养新时代公共卫生和生物安全领域的高水平复合型人才，为国家公共卫生安全和全球健康治理提供有力支撑。