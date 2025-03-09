钟登华委员：培养更多知农爱农拔尖创新人才

“农业农村现代化关键在科技、在人才。”2025年全国两会期间，全国政协委员、中国工程院院士、中国农业大学党委书记钟登华接受人民网专访时谈到，当前，我国聚焦农业领域“卡脖子”问题的重大原创性科研成果还不够多，农业高等教育对强国建设的支撑作用还有待加强。

“涉农高校作为我国农业教育、科技、人才集中交汇点，要全面实施新时代立德树人工程，进一步加快构建面向国家重大战略需求的拔尖创新人才自主培养体系，培养更多知农爱农拔尖创新人才。”钟登华说。

钟登华表示，建议支持农业高等院校深入推进新农科建设，加大国家产教融合创新平台支持力度，探索设立拔尖创新人才自主培养试点，鼓励农业高等院校建设高水平劳动教育、耕读教育基地，引导广大农科学子“厚植爱农情怀，练就兴农本领”等。

“科技创新靠人才，人才培养靠教育。”钟登华建议统筹推进教育科技人才一体发展。对于农业高等院校而言，要进一步强化教育对科技和人才的支撑作用，优化学科专业设置，超前布局急需学科专业，设立跨学科人才培养项目，扩大研究生特别是博士生招生规模。

师资队伍建设是人才培养的关键。对于涉农高校教师，钟登华建议进一步加大支持激励力度，健全分类评价机制，给予青年教师长周期稳定支持，支持教师深入农业生产一线，把课堂“搬”到田间地头，开展科技创新和人才培养。

钟登华表示，当前，我国农业高等教育不断深化改革、创新发展，教育体系建设不断完善，国际影响力日益增强。要进一步推进农业高等院校教育对外开放水平，组建高水平农业高等教育国际交流共同体，积极参与国际粮农治理，打造具有中国特色的农业高等教育国际合作品牌。