丁奎岭代表：让学生在“争先式”的创新实践中迅速成才

今年全国两会期间，全国人大代表、中国科学院院士、上海交通大学校长丁奎岭接受人民网专访时表示，对于高校来说，科技成果转化和拔尖人才是最重要的两项创新供给，当前仍存在转化率和产出量偏低的问题。

如何打通高校创新供给的“任督二脉”，让更多的科技成果和拔尖人才转化为新质生产力，丁奎岭认为，针对科技成果转化，首先要建立涵盖概念验证、中试熟化、投资转让等关键环节的“全栈式”“全链条”公共转化平台。其次要提升国资的容亏率，不去过多地追求保值增值，把营造创新生态、推动产业升级作为很重要的工作目标，真正落实“投早、投小、投硬科技”的导向。

“高校还应建立‘规则全、流程顺、底线牢’的尽职免责管理办法，激发科技成果转化各方的积极性与能动性。”丁奎岭提出，国家、地方政府以及高校要在持续提升科技创新支持力度的同时，设立更多有针对性的资助项目，让科技成果转化的“源头活水”更加充沛。

在拔尖人才培养方面，丁奎岭表示，要改变培养模式，把传统的培养模式转变为“动态化”“争先式”的培养模式。

“培养拔尖人才，就要培养敢创新、会创新的人才。”丁奎岭说，要以创新链来重塑教育链，打造“动态化”的培养计划，让学生在“争先式”的创新实践中迅速成才。

“高校应通过课程的微课化、模块化，让学生能够根据自己的创新需求，来动态化制定自己的学习路径，多一些‘乐高式’的自主构建，少一些‘流水线’的知识填鸭。”丁奎岭说。

丁奎岭认为，高校应该开设更多创新实践课程，举办更多创新创业竞赛，用创新成果来取代标准答案，用创新贡献来衡量学习成绩，多一些争先的“比武场”，少一些内卷的“期末考”，让学生在创新过程中自驱动成长。

丁奎岭谈到，高校还要改变AI推动教学改革的模式，要将“AI单驱动”的模式转变为“AI+HI”“双驱动”的模式。

“虽然在人工智能的推动下，极大地提升了课程的教学体验和教学效能。但我们不能忽视了教师在教学中的核心作用。”在丁奎岭看来，人工智能既是工具的革命，也是革命的工具，但是这场革命不可或缺的核心是人。

“习题与考试塑造不了思想与人格，快捷与方便替代不了真情与关心，数据与算法培养不出独立思考与批判思维。”丁奎岭认为，要强化教师的作用，持续提升教师人工智能素养，发挥教师的能动性、创新性，将教师从授课者转变为引路人，形成知识与人格并进、效率与温度并存、智能与智慧并重的育人格局，培养更多堪当时代重任的拔尖人才。