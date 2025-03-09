杨贤金代表：推进国际中文教育 增强中国企业“出海”软实力

今年的全国两会期间，全国人大代表、天津大学党委书记杨贤金在接受人民网记者采访时表示，近年来，中国企业特别是中央企业在国际化进程中取得了显著成就，但语言与文化差异、双语双文化背景的人力资源不足成为制约企业国际化发展的主要障碍之一。

杨贤金认为，国际中文教育作为传播中国文化、促进中外交流的重要载体，在服务央企“出海”和国际产能合作中具有特殊重要的作用。“只有推进国际中文教育与央企国际化发展的深度融合，才能提升央企员工的跨文化沟通能力，增强中国企业在海外市场的软实力，为国际产能合作提供坚实的语言服务与文化支撑。”

在杨贤金看来，协同推进国际中文教育与央企“出海”需求的融合发展，共同构建以服务国际产能合作为导向的中文教育体系，才能加速推进中国项目、中国企业、中国方案的全球化进程。

杨贤金谈到，央企“出海”仍面临以下几个问题。一是国际中文教育服务央企需求不精准。二是央企“出海”面临语言文化障碍。三是国际产能合作对中文教育的需求日益增长。四是政策支持与资源整合不足。

“应建设以需求为导向的中文教育。在《职业中文能力等级标准》的基础上，设立研究专项，支持商务、旅游、建筑、高铁、汽车等专业等级标准研发，为课程和教学资源定制提供依据。” 杨贤金提出，要支持特色课程、定制课程和教学资源建设，高校、培训机构、出版社与央企合作，开发针对不同行业、不同岗位的专业课程，如工程汉语、商务汉语、法律汉语等，满足央企海外员工的多样化需求。

杨贤金认为，要继续支持在海外中资企业或产业园区设立“中文工坊”，设立“中文+职业技能”教育区域发展中心，建设海外国际工程师学院，培养更多优质复合型本土人才，也为海外员工提供语言学习和技能提升的一体化解决方案。

“应该加大政策支持与资源整合力度，设立专项基金，支持中文教育课程开发、师资培训、文化交流等项目。” 杨贤金表示，应推动相关部门建立协同工作机制和联席会议制度，统筹规划国际中文教育与央企“出海”的融合发展，并鼓励社会力量参与，支持企业、高校、社会组织等多方力量参与国际中文教育。

杨贤金提出，可以开发在线学习平台，提供个性化、智能化的学习体验。推广虚拟现实（VR）教学，帮助员工在虚拟环境中进行语言和文化实践，提升学习效果。建立语言服务数据库，整合央企海外项目的语言需求和文化资源，建立共享数据库，为中文教育提供数据支持。

杨贤金认为，还要加大校企人才培养合作力度。鼓励央企与高校签订全面合作与定制人才培养协议，将语言培训纳入员工职业发展规划，定制语言能力评估和“中文+职业”培训。“支持央企选拔和培养一批既懂语言又懂管理的复合型人才，开展学历教育和在职教育，为企业国际化发展提供智力支持。”