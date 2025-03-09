王树新代表：以学科优化服务产业转型 主动融入发展大局

“‘双一流’建设高校理应站在教育科技人才一体改革的最前列，勇当服务国家战略和区域发展的排头兵。”今年全国两会期间，全国人大代表、中国工程院院士、重庆大学校长王树新在接受人民网记者采访时表示。

王树新表示，重庆大学将进一步增强“国家队”意识，勇担“国家队”使命，发挥“国家队”作用，系统强化教育对科技和人才的支撑作用。纵深推进科研组织模式和创新范式变革，着力打造以重庆大学科学中心、超瞬态大科学装置等为核心的高能级创新平台集群，创新“头部企业+研发平台+学科团队”产学研协同机制，构建“基础研究—应用研究—成果转化”全链条创新体系，不断提升服务科技自立自强能力。

如何以学科优化服务产业转型？王树新表示，重庆大学坚持“超前谋划、动态调整、交叉融合”原则，主动将学科建设与重庆市“33618”现代制造业集群体系建设深度融合，围绕智能网联新能源汽车、高端装备制造、新材料、绿色能源等重点产业布局学科方向，先后撤销、整合一级学科学位授权点10个，停招本科专业20个，加快“人工智能+”、新型储能等新兴交叉学科专业布局，新增“智能建造技术”自设二级交叉学科，大力推动学科链与产业链形成“齿轮咬合”效应，为产业升级持续注入创新动能。

在服务国家战略方面，王树新认为，高校应聚焦关键核心技术攻关，以平台跃升助力科技突破。“重庆大学深度融入西部（重庆）科学城建设，超前布局建设高端创新平台，提速建设超瞬态大科学装置，高标准建成重庆大学科学中心，持续构建环重庆大学创新生态圈。”王树新说，学校与30多家企业签订战略合作协议，共建大飞机研究院、智能装备研究院等多个新型高端研发机构，协同攻克“卡脖子”关键核心技术。

“学校持续打造一流本科教育和卓越研究生教育，推进本硕博贯通培养，加快重构高质量教育体系。”王树新介绍，特别是在系统推进工程教育改革中，构建“专业教育，跨界实践”“知行交替，循环递进”“理工交叉，本研贯通”“学科交叉，项目驱动”四种新工科教育培养模式，为加快培养高素质创新型人才提供了“重大经验”。