刘思金委员：发挥省属医学高校作用 助力区域经济社会发展

“省属高校作为国家教育体系的重要组成部分，培养了大批专业人才，是推动区域经济社会高质量发展的重要力量。”今年全国两会期间，全国政协委员、山东第一医科大学（山东省医学科学院）党委书记刘思金在接受人民网记者采访时表示。

“研究生教育是培养高层次创新人才的主要途径，在推进高水平科技自立自强进程中扮演着至关重要的角色。”在刘思金看来，当前，研究生特别是博士研究生的培养规模，在满足社会需求方面，存在一定程度的缺口。他建议，针对具有鲜明学科特点且人才培养成效显著的省属医学院校，加大研究生计划投放量，尤其针对学科优势突出的省属医学院校，要重点加大博士研究生计划的投放。“高水平学科能够为高层次人才培养提供良好的学术环境，而高层次人才的汇聚又能进一步推动高水平学科的发展，形成良性循环。”刘思金说。

在医学拔尖创新人才和医师科学家的培养过程中，长学制是主要培养模式，而拥有研究生推免资格、开展“5+3”一体化培养是重要路径。自2017年起，国家暂停了“推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生高等学校”的申报工作。“对于省属医学院校而言，没有推免资格对人才培养的连贯性产生了较大影响，制约高素质医学人才的培养”，刘思金表示。

对此，刘思金建议，重新开放研究生推免资格、“5+3”一体化培养申请通道，制定标准需考量省属医学院校实际，以学科建设、人才培养、科研创新等为评估指标，让符合条件的院校能够获得资格，以此保障人才培养的连贯性，提升医学人才的培养质量。

“学校持续推进‘大学+科研机构+附属医院’一体化育人模式改革，探索符合学校实际的科教融合之路。”刘思金表示，要打破学科壁垒，推动“医学+X”多学科交叉融合，培养具有创新能力和实践能力的复合型医学人才。近些年，学校对医学教育进行改革：临床医学课堂引入真实病例库，学生从大一开始接触临床思维训练；探索“人工智能+医学教育”新模式，布局新兴学科专业，建设80门“人工智能+”专业课程；开办“未来科学家－联影创新实验班”，培养面向未来医学成像和生物医学工程技术的复合型高素质人才等。

“医学教育关乎生命健康，必须怀揣敬畏之心精耕细作。”刘思金说，未来将继续聚焦高素质医学人才培养这一核心任务，通过扎实调研与创新实践，切实履行新时代政协委员的使命担当。