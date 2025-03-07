任少波委员：“求是创新”精神始终贯穿育人全过程

“浙江大学传承百年的‘求是创新’精神，是浙大人的精神坐标，始终贯穿于我们教学、科研、育人全过程。”今年全国两会期间，全国政协委员、浙江大学党委书记任少波接受人民网专访时表示，精神文化是一所大学传承与发展的内在基因，是贯穿办学治校最深沉最持久的动力源泉，并不断被赋予新的时代内涵。

任少波曾带队到多家校友企业进行调研，并由此加深了自己对求是精神的理解。“校友创业故事给我许多启发，我理解为高度的专注和专业化，追求技术极致的理想主义，所以新时代对求是精神的理解，可以加个‘真’字，即守好本分、抓住本质、锚定长远，做正确的事，坚持超越功利之上的追求，胸怀梦想，践行长期主义，努力探寻世界的本真。”任少波说。

完善大学精神文化建设体系

在谈到校园文化建设时，任少波表示，要构建浙大人的精神文化共同体。“学校把办学成果转化为优质的文化育人资源，并将其同步转化为社会传播产品，讲好‘求是大先生’故事、弘扬科学家精神和教育家精神，创作弘扬大学精神文化的文艺精品力作，引导激励毕业生承担国家和社会责任，努力拼搏建功立业。”任少波说。

“打造浙大独特的精神文化标识也很重要。”任少波介绍，浙江大学一直聚力打造更高辨识度、更深浸润性、更广影响力的浙大文化标识。

“此外，还要完善大学精神文化建设体系。要加强对大学文化建设的战略谋划，重视精神文化建设体系的规划完善，设计和推出具有代表性的项目，让大学文化‘看得见、摸得着、感受得到’。”任少波说。

培养具有真正创造能力和创业精神的中坚力量

“浙大毕业生中涌现了众多优秀的创新创业者，是与中国式现代化的大环境分不开的。除了他们个人和团队的努力奋斗，许多因素综合促成了他们的成长。这方面包括浙江省、杭州市良好的创新创业土壤、政策支撑和生态环境熏陶，浙江大学与杭州市名城名校战略互动与双向赋能。也与浙江大学长期坚持的育人为本的理念、科教产教融合的培养模式以及求是创新文化传统密不可分。”任少波说，浙大要培养的，不仅是一届一届带有名校光环的毕业生，更是为中国培养具有真正创造能力和创业精神，推动社会进步的中坚力量。浙江大学在这一点上，目标从未更改，步伐一直坚定。

任少波介绍，学校一直十分重视弘扬和践行求是创新的精神作风，鼓励学生进行有使命感的学习与务实的追求结合。浙大四校合并以来更把“创新型”写在办学定位上，把创新引领的创业作为办学的特色品牌，注重培养具有全球视野、家国情怀和创新创业创造精神的人才。

“诚勤、笃实的求是精神影响了一代代师生，改革开放以来，学校特别注重在求是之上突出创新。” 任少波表示，学校将科学家精神、教育家精神以及浙江精神有机融入大学教育，引导师生把家国情怀切实转化为脚踏实地的行动，将个人成长融入国家发展大局，不断强化青年大学生的务实开拓精神，推动学生在创新创业创造中健康成长。

任少波介绍，在科教产教深度融合的育人模式中，学校一直强调教育与社会主义现代化相结合，理论与实践相结合。“学校给学生，特别是研究生提供较为丰富的科研实践和生产实践资源与机会，让学生动手能力和综合素质能得到实在的提升。”

“学校系统谋划设计了创新创业教育体系，既有课程也有平台载体，不断擦亮创新引领创业教育的品牌。”任少波告诉记者，学校将创新创业课程纳入本科生培养方案，开设“X+创业”或“X+创业管理”等联合式课程，超八成本科生开展各种形式的创新实践。

任少波表示，学校还提供创业孵化空间，从技能培训、项目优化、融资对接、创业落地等方面，支持在校师生早期创业活动，培育科创企业，并为优质科创项目提供科技金融等支持保障。

人工智能通识必修课程内容全新升级

谈及人工智能的理论研究和人才培养，任少波介绍，学校自1978年起，开始招收第一批人工智能研究方向硕士研究生，于2019年成为全国首批设立人工智能本科专业的高校之一，并设立全国第一个人工智能交叉学科。

在专业学科布局方面，学校于2019年启动实施面向2030的学科会聚研究计划，推动“AI+X”交叉学科和交叉专业建设。2024年，学校成立了人工智能学院、人工智能教育教学研究中心。“今年起，学校启动人工智能通识必修课程ABC和出版通识教材，AI+X微专业从1.0迈向2.0，课程内容全新升级。”任少波说。

在课程教材建设方面，任少波介绍，学校建成了100余门人工智能本研交叉课程，牵头编撰“新一代人工智能系列教材”60余本。发布了《大学生人工智能素养红皮书（2024版）》，全面升级人工智能类课程体系，启动AI For Education教育教学改革，设立了一批重点改革项目，建设了一批人工智能通识课程和交叉课程。

任少波表示，在平台支撑条件方面，学校研制了新一代人工智能科教平台“智海”，自主研发“慧学”外语智能学习平台，升级迭代“学在浙大”“教在浙大”“智云课堂”等智慧教学平台，建有人工智能领域脑机智能、计算机辅助设计与图形系统、区块链与数据安全3个全国重点实验室，以及人工智能国家产教融合创新平台、人工智能省部共建协同创新中心等国家级平台。

全面推进AI for Education教育教学改革

谈到面向未来的发展，任少波表示，浙江大学将进一步优化人工智能专业交叉布局，全面推进AI for Education教育教学改革，前瞻探索跨学科人才培养模式，应对日益加速的科学技术变革与教育范式变革。

任少波谈到，一是革新教学方法，推进人工智能赋能教育教学。强调课程教学方法的创新，强化人工智能在高等教育领域的创新应用，利用智能技术支撑教学方法的改革，全面赋能学生学习、教师教学和教育创新。

二是推进人工智能赋能创新能力培养。通过系统化的科教融合体制机制设计，将人工智能科研优势转化为人才培养优势。面向本科生开放人工智能重大创新平台，引导学生早进实验室、进课题、进团队，强化人工智能实践创新能力培养。

三是建设人工智能赋能教育支撑平台。加强人工智能产教融合创新平台建设，将深度学习架构在不同学科专业知识之上，开辟数据驱动和知识引导的人工智能教育教学新模式。研发赋能教育的个性化推荐、内容摘要生成、合成内容甄别等工具集，为进一步实现精准教学、大规模因材施教和个性化学习奠定基础。统筹共建算力网节点资源，进一步深度匹配高校科研创新的算力需求，形成开放协同的算力创新生态，全面支撑人工智能赋能教育教学。

四是出台师生人工智能使用指南和指导规范。从数据隐私与安全、版权与学术诚信、伦理与公平、数据准确性与监管机制、能力培训和批判性思维培养等多个维度出发，综合考量实际应用需要，提供师生人工智能相关的系统性和规范化的指导文件，确保师生在应用人工智能于教学、学习中的合规性、有效性和安全性。