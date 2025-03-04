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中国高等教育学会召开“教育强国建设研究”专家咨询会

2025年03月04日14:59 | 来源：中国高等教育学会
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原标题：中国高等教育学会召开“教育强国建设研究”专家咨询会

为深入贯彻《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》和三年行动计划，全面落实教育部党组关于加强教育战略研究的工作部署，3月1日，中国高等教育学会在京召开“教育强国建设研究”专家咨询会。学会副会长林蕙青、管培俊出席会议并讲话。学会学咨委副主任张炜，副会长邬大光，副会长、秘书长李楠，学咨委副主任谢维和、副主任兼秘书长马陆亭，委员：石中英、阎凤桥、阎光才、周光礼、别敦荣、赵婷婷、李立国，兰州大学高等教育研究院院长卢彩晨、清华大学教育研究院副院长文雯，以及学会秘书处学术与交流部主任高晓杰、编辑部副主任（主持工作）王者鹤等参加会议。学会副秘书长郝清杰主持会议。

会议传达学习了教育部关于加强教育战略研究的会议精神，围绕教育强国建设重点研究方向和加强有组织科研等交流研讨。与会专家表示，学会长期以来主动担当作为、开展有组织科研，特别是组织了“遵循科学发展 建设高等教育强国”“高等教育强国之路——高等教育强国的内涵、标准、实现路径与监测指标”等重大课题研究，产出系列研究成果，资政建言取得实效，为后续研究工作奠定了坚实基础。

会议指出，2025年是贯彻全国教育大会精神、落实《纲要》的关键之年。学会作为高等教育领域成立时间最长、规模最大、凝聚力最强、影响力最广的全国性学术社团组织，需要凝聚、推动、引领高等教育战线力量，聚焦服务《纲要》实施，协同研究，创新范式，助力构建高等教育自主知识体系，为推动教育强国建设贡献智慧和力量。

会议强调，要深刻认识教育强国建设研究的机遇和挑战，在变革创新中准确识变、科学应变、主动求变，进一步增强决心和信心，推动教育强国建设研究再上新台阶，进入新的历史阶段。一是“举旗帜”，进一步高举服务教育强国建设的旗帜，提高科研的组织化程度；二是“建体系”，构建基地、项目、人才协同发展的高等教育科研创新体系，有效实施有组织科研；三是“出成果”，培育有价值能转化的高质量学术成果，实现高效能的学术产出；四是“引风尚”，引领言之有物、学以致用的研究风尚，强化学风建设。

会议指出，要突出有组织科研，推动教育强国建设研究高起点布局、高质量推进。一是在工作逻辑上，要坚持问题导向和目标导向相结合，紧扣教育强国建设的目标任务，聚焦《纲要》核心内容，开展科学合理、管用有效的教育战略研究，体现创新性和引领性。二是在组织方式上，在教育部领导指导下，与相关司局和直属单位保持全方位紧密对接，发挥学会协同优势，联合并依靠高水平大学、专业机构等力量，上下贯通、内外联动、形成合力。三是在工作方法上，要深入基层，加强调研，摸清现状需求，找准问题关键，创新研究项目管理支持服务机制,优化科研资源配置, 提升研究执行力,提高科研效率和质量。四是在支撑条件上，要探索构建强大的高等教育大数据平台，发挥好国内外专业机构优势，做好数据采集、共享、分析，为研究提供科学依据。五是在国际合作上，要加强与世界银行、联合国教科文组织、经济合作与发展组织、大学联合会全球论坛8大成员组织以及国外高水平教育研究机构等联系，开展联合研究，扩大国际学术交流和教育科研合作。六是在合作与成果机制上，要形成促进协同、激励创新的共享机制，调动院校与专家团队的积极性创造性。注重总结凝练经验，形成可复制可推广的典型案例，推动研究成果在实践中的转化应用，为教育强国建设提供理论支撑和决策参考。

与会专家还围绕学会拟于5月上旬召开的“教育强国建设研究工作推进会”，“高等教育发展指数研究”“中国高等教育年度发展报告”工作方案等进行了交流研讨。

来自北京大学、清华大学、中国人民大学、厦门大学、兰州大学、西北工业大学等有关专家参加会议。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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