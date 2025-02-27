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参加联合国相关会议

航天员刘洋讲述中国妇女事业故事

2025年02月27日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社日内瓦电  联合国人权理事会第58届会议近日举办“《北京宣言》和《行动纲领》三十周年”高级别会议。中国首位进入太空的女航天员刘洋作为世界杰出妇女代表以视频方式作主旨发言，介绍新时代中国妇女事业高质量发展理念和成就。

　　刘洋表示，作为《北京宣言》精神的受益者、践行者，当神舟飞船引擎点燃时，感受到的不仅仅是600吨推力的震撼，更是亿万中国女性托举的力量。从8倍重力的离心机到72小时狭小环境心理适应性训练，中国航天“标准面前无性别”的平等理念彰显了中国妇女事业发展的核心逻辑，即通过制度保障创造公平竞争环境，这正是《北京宣言》精神的具体实践。

　　第79届联合国大会主席菲勒蒙、联合国人权事务高级专员图尔克、联合国妇女署执行主任巴胡斯致开幕辞。国际电信联盟秘书长多琳、联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘、联合国消除对妇女歧视委员会主席海达尔等作主旨发言。各国政府、非政府组织代表与会并发言。

(责编：郝孟佳、李昉)

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