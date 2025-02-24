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做学问要沉得住气（师说）

张 爽
2025年02月24日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　身为导师，我经常被硕士或博士一年级学生问同样的问题：“老师，我该选什么样的题？可否给我一个研究方向？”

　　我一般会问学生：“你对哪个领域感兴趣？为此做过什么准备？”有些同学会沿着我的提问讲述想法和体会，有些却迟迟无法作答，显然还没有做好独立、深入研究的准备。

　　面对这样的同学，我通常会宽慰他们：“你们才一年级，还有自由徜徉的时间，不妨多听多看多想。要珍惜这段时间，通过广泛的阅读、学习、交流，寻找能够激发兴趣的问题，这是件幸福的事情！”

　　但仍有些同学希望导师直接布置任务，表示“尽快确定题目才能知道努力方向”“要按时完成论文、顺利毕业”。我非常理解他们的想法，但即便如此，也应看到，学习、读书有其基本规律，要沉得住气做学问。

　　研究生做学术研究，所谋求的不只是一篇学位论文，而是学术视野、思维方式、专业基础、研究方法等系统提升。以培养问题意识为例，导师指定的题目，可能与学生的研究志趣不同，还可能导致其缺失发现、思考问题的机会，不利于成长。提出一个问题往往比解决一个问题更重要，因为提出新的问题，从新角度去看老问题，需要想象力和创造力。

　　科研始于问题。引导学生自主寻找问题，旨在培养他们的批判性思维，提升独立思考、信息检索、沟通合作能力。具备敏锐的观察力和好奇心，在相关专业领域积累一定的知识基础，才能够分析并提炼出有价值的真问题。

　　以教育学研究为例，选题本身往往聚焦于小切口，但需要学生对教育改革和发展进程有着基本把握，长期关注国家战略和改革方向。在此基础上，通过辨析、延伸、联想、推演、质疑等，完成从现实问题转化为学术问题的过程。在这些学术训练中，学生能够培养自己的系统性思维。或许部分同学未来并不以学术为志业，但在生活和工作中，这些收获也同样宝贵。

　　行稳才能致远。沉得住气，尊重规律，看得长远些，步子才能更坚实。

　　（作者为首都师范大学教育学院院长，本报记者吴月整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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