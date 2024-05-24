以“技能报国 薪火相传”为主题的劳模工匠宣讲活动在湖北全省各类职业院校同步直播开展。本次宣讲活动由湖北省总工会主办，是中华全国总工会、教育部联合开展“劳模工匠进校园”行动在湖北的首场示范宣讲。活动现场，5位劳模工匠与300名师生代表共聚一堂，分享奋斗故事。

2024年湖北省“劳模工匠进校园”全国示范活动开展。湖北省总工会供图

“只要每个人付出努力，就能在岗位上闪闪发光，实现自己的社会价值，赢得人生出彩的机会。”全国劳动模范、湖北省新华书店集团党委委员、副总经理周怡寄语同学们做一个学识广博、视野开阔的人，用自信和奋斗去谱写青春之歌。

全国劳动模范、全国技术能手、东风商用车车辆厂首席技能师王建清分享自己装调30万余辆东风商用车从未在远行中出错的经历，鼓舞同学们提高专业知识、练就硬本领，做新时代的奋斗者。

大国工匠、武汉市劳动模范、武昌造船重装公司起重工周永和讲述了参加“天眼工程”“蛟龙号”试验厂房等重大工程的吊装工作的经历，“这其中，就有很多你们的校友。”他用自己和同事的故事鼓励同学们发扬争创一流、精益求精的精神，勇于攀登科技高峰，成长为国家栋梁之才。

“全国职业院校技能大赛‘船舶主机与轴系安装’赛项在全国已举办了7次，我们斩获了6个一等奖。”湖北省先进工作者、武汉船舶职业技术学院教授汪行历数自己从工程师转而成为一名职业院校教师所取得的成绩，引导同学们沉下心来，苦练技艺，深入钻研，早日走上技能成才、技能报国之路。

湖北五一劳动奖章获得者、湖北省邮政公司武汉市信息技术中心软件开发部负责人刘杰向同学们分享自己学习、成长的心得体会，“工匠精神不仅是工作的态度，更是一种生活的方式”，他告诫大家勤学苦练，养成终身学习的习惯，在人生的道路上不断进取。

劳模们的宣讲让学生们深受教育和启迪，获得极大思想鼓舞，纷纷表示要学习劳模工匠、争当劳模工匠。

2024年，湖北省总工会将陆续在公办高校、民办高校、中小学等各级各类学校举办专场宣讲，计划通过5年左右时间，实现“劳模工匠进校园”行动在大中小学全贯通，在基础教育、职业教育、高等教育、继续教育全覆盖。

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