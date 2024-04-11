由中华全国总工会女职工委员会指导，湖南省总工会主办的“巾帼匠心逐梦 强国复兴有我”2024年湖南省巾帼劳模工匠大宣讲活动启动仪式在湖南师范大学举行。活动现场，廖丽萍、易冉、郭东妮这三位70后、80后、90后的巾帼劳模工匠，结合自身的工作经历，分享了从普通女职工成长为大国工匠、全国劳模、行业楷模的心路故事。

来自国网湖南省电力有限公司株洲供电分公司的全国劳动模范廖丽萍，以“争做不负春光的奋斗者”为主题和大家分享自己的感悟。“不管我们选择哪种职业，我们都要怀揣梦想，逐梦前行，这样，你才是自己的人生主角。”从一名普通的员工到技术员，再到骨干，廖丽萍的“逆袭”人生，深刻诠释了唯有奋斗才能不负青春。

来自中车株洲车辆有限公司的大国工匠易冉，素有“电焊花木兰”之称。“每一点努力都不会被辜负”，易冉热情鼓励现场的青年学子，高技能人才是新质生产力的重要支撑，希望同学们接好历史的“接力棒”，跑出当代青年的“加速度”。

来自中南智能长沙长泰机器人有限公司的“95后”郭东妮，则把科研“冷板凳”坐出了“热效应”。她参与研发的具有自主知识产权的布匹瑕疵检测系统，解决了行业长期未解决的难题，用人工智能解放了工人双眼，并迅速在全国各地50多条生产线中推广应用。“科技创新不分年龄、更不论性别，只要有梦想、肯拼博，新一代工程师的中国梦终将照进现实。”郭东妮说。

听了三位巾帼劳模分享的成长经历、奋斗故事和心得体会，会场师生纷纷表示深受触动，今后要以劳模工匠为榜样，下得苦功夫、练就真本事。

本次活动还设立了长沙理工大学、湖南工业大学、湖南铁道职业技术学院三个分会场，共有师生代表800多人聆听宣讲。

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