打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

高校校长分享科技成果转化实践经验

2024年12月27日08:01 | 来源：科技日报
小字号

原标题：高校校长分享科技成果转化实践经验

技术、产业、人才，仿佛三条大江奔流不息，形成一个“川”字。如何在川字中间加上一横，将三者形成整体，凝聚成创新的磅礴力量？

12月26日，全国高校区域技术转移转化中心建设工作会和2024中国高校科技成果交易会在江苏南京举行。多位高校校长在会上分享了他们对这一问题的看法。

都说“万事俱备，只欠东风”，科技成果转化的“东风”从哪里来？校长们坦言，推动科技成果转化是一项艰难而伟大的事业，需要迎难而上的勇气和智慧，还要进一步加强制度机制建设，为“融合”铺平道路。

实现高水平科技自立自强、发展新质生产力，对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求，而融合的基础，就是增加高质量科技供给。

上海交通大学校长、中国科学院院士丁奎岭指出，做好科技成果转化，要有“从0到1”的创新和改革，要让师生投身原始创新，产出更多原创性、颠覆性特别是有价值的成果。“没有‘从0到1’的创新，科技创新的动能就难以为继。”丁奎岭强调。

西安交通大学校长张立群和丁奎岭想法一样。他强调，高校必须勇担基础研究主力军角色。西安交通大学建设高水平科研基地，聚焦服务国家战略需求，实施基础学科专项科技计划，持续支持前沿领域的探索性研究。学校还强化教育部前沿科学技术学科交叉中心建设，建立多学科间的强交叉、广交叉与深交叉，在战略必争领域建设学科交叉科创平台。

高校还要给出好政策，真正鼓励科研人员从事科技成果转化。

丁奎岭表示，要破除高校科研和创业的“零和博弈”认知。在他看来，创业和科研，是“1+1>2”的效果。“我们要做好价值引领，让师生把‘做影响和改变世界的事’作为追求。同时，也要建立新的评价机制，让产业界来支持高校培养一批优秀的师生，形成价值闭环，最终实现创业与科研的双循环、双丰收。”丁奎岭呼吁。

为了更好释放科技成果转化动能，西安电子科技大学设立成果转化职称评审序列，单独投放指标；支持科研人员保留3年人事关系离岗创业，赋予科技成果使用权，创办科技型企业及产生的成果可作为岗位聘任、职称评聘、绩效考核的重要指标。西安电子科技大学校长张新亮说，近两年，有110人将科技成果转化作为可选业绩条件并晋升职称，其中4人晋升正高职称。

高校自身做足准备后，还要和企业“双向奔赴”。

西安交通大学鼓励校企联合设立基础研究基金，联合开展行业关键核心技术攻关。学校与企业共同设立基础研究专项，让企业也从事探索性、原创性、前沿性基础研究。也就是说，企业和高校一块出题，一块答题。

张立群还特别呼吁，可以设立校企融合国家自然科学基金项目，激发企业应用基础研究活力，凝聚服务国家战略合力。

但校企合作，确实不简单。

双方考核评价导向不同、核心诉求不同；高校科技成果应用转化不畅，还需进一步破除传统的“甲乙双方、一纸合同、一个项目、一笔经费”合作模式；校企融合的管理运行机制还需健全……

“企业主导什么，怎么主导；校企融合什么，在哪融合，都是需要思考的问题。”张立群说。

校地合作，也是科技成果转化的重要一环。

浙江大学校长、中国科学院院士杜江峰说，地方产业发展重大需求驱动的转化，是学校科技成果转化模式中的重要一种。他认为，校地研究机构必然是创新链、产业链、资金链和人才链“四链融合”最紧密的机构，必然采用从基础研究到技术研发到成果转化再到产业孵化的“一体化”创新模式。浙江大学的校地法人研究院已经协助政府引进企业176家，产值达到45.32亿元。

在西安交通大学创新港校区，还有一支特别的办公队伍——政府派出的由25人组成的工作专班。“他们在校办公，牵头深化校企联系，挖掘投资意向，推动产业落地，强化人才服务。”张立群说，这种深度合作在全国高校中都属少见。（记者 张盖伦）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部