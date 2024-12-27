原标题：高校校长分享科技成果转化实践经验

技术、产业、人才，仿佛三条大江奔流不息，形成一个“川”字。如何在川字中间加上一横，将三者形成整体，凝聚成创新的磅礴力量？

12月26日，全国高校区域技术转移转化中心建设工作会和2024中国高校科技成果交易会在江苏南京举行。多位高校校长在会上分享了他们对这一问题的看法。

都说“万事俱备，只欠东风”，科技成果转化的“东风”从哪里来？校长们坦言，推动科技成果转化是一项艰难而伟大的事业，需要迎难而上的勇气和智慧，还要进一步加强制度机制建设，为“融合”铺平道路。

实现高水平科技自立自强、发展新质生产力，对科技创新和产业创新融合提出了更为迫切的需求，而融合的基础，就是增加高质量科技供给。

上海交通大学校长、中国科学院院士丁奎岭指出，做好科技成果转化，要有“从0到1”的创新和改革，要让师生投身原始创新，产出更多原创性、颠覆性特别是有价值的成果。“没有‘从0到1’的创新，科技创新的动能就难以为继。”丁奎岭强调。

西安交通大学校长张立群和丁奎岭想法一样。他强调，高校必须勇担基础研究主力军角色。西安交通大学建设高水平科研基地，聚焦服务国家战略需求，实施基础学科专项科技计划，持续支持前沿领域的探索性研究。学校还强化教育部前沿科学技术学科交叉中心建设，建立多学科间的强交叉、广交叉与深交叉，在战略必争领域建设学科交叉科创平台。

高校还要给出好政策，真正鼓励科研人员从事科技成果转化。

丁奎岭表示，要破除高校科研和创业的“零和博弈”认知。在他看来，创业和科研，是“1+1>2”的效果。“我们要做好价值引领，让师生把‘做影响和改变世界的事’作为追求。同时，也要建立新的评价机制，让产业界来支持高校培养一批优秀的师生，形成价值闭环，最终实现创业与科研的双循环、双丰收。”丁奎岭呼吁。

为了更好释放科技成果转化动能，西安电子科技大学设立成果转化职称评审序列，单独投放指标；支持科研人员保留3年人事关系离岗创业，赋予科技成果使用权，创办科技型企业及产生的成果可作为岗位聘任、职称评聘、绩效考核的重要指标。西安电子科技大学校长张新亮说，近两年，有110人将科技成果转化作为可选业绩条件并晋升职称，其中4人晋升正高职称。

高校自身做足准备后，还要和企业“双向奔赴”。

西安交通大学鼓励校企联合设立基础研究基金，联合开展行业关键核心技术攻关。学校与企业共同设立基础研究专项，让企业也从事探索性、原创性、前沿性基础研究。也就是说，企业和高校一块出题，一块答题。

张立群还特别呼吁，可以设立校企融合国家自然科学基金项目，激发企业应用基础研究活力，凝聚服务国家战略合力。

但校企合作，确实不简单。

双方考核评价导向不同、核心诉求不同；高校科技成果应用转化不畅，还需进一步破除传统的“甲乙双方、一纸合同、一个项目、一笔经费”合作模式；校企融合的管理运行机制还需健全……

“企业主导什么，怎么主导；校企融合什么，在哪融合，都是需要思考的问题。”张立群说。

校地合作，也是科技成果转化的重要一环。

浙江大学校长、中国科学院院士杜江峰说，地方产业发展重大需求驱动的转化，是学校科技成果转化模式中的重要一种。他认为，校地研究机构必然是创新链、产业链、资金链和人才链“四链融合”最紧密的机构，必然采用从基础研究到技术研发到成果转化再到产业孵化的“一体化”创新模式。浙江大学的校地法人研究院已经协助政府引进企业176家，产值达到45.32亿元。

在西安交通大学创新港校区，还有一支特别的办公队伍——政府派出的由25人组成的工作专班。“他们在校办公，牵头深化校企联系，挖掘投资意向，推动产业落地，强化人才服务。”张立群说，这种深度合作在全国高校中都属少见。（记者 张盖伦）

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