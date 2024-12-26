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聚焦AI时代人才素养

——读《未来算法》《成长树家庭教育法》

罗 妞
2024年12月26日09:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在当今这个快速变化的时代，人工智能的兴起不仅改变了人们的工作方式，也深刻影响了教育领域。人们如何适应未来社会的需求，又该如何培养孩子？由中信出版社出版的《未来算法：下一个十年赢在计算思维》和《成长树家庭教育法》为读者提供了有益参考。

　　这两本书的作者诸葛越曾就读于清华大学计算机系，是斯坦福大学计算机系硕士、博士。《未来算法：下一个十年赢在计算思维》强调在算法发展的黄金时期，掌握计算思维的重要性。作为一本科普读物，作者不仅拆解了排序、分类、搜索、递归等基本算法，还探讨了数据结构、模式识别、抽象、优化等概念，以通俗易懂的语言和生动的例子对计算思维进行了介绍。作者认为，掌握了计算思维，有助于洞察人工智能的运作方式，学会解决大规模复杂问题的方法。而《成长树家庭教育法》则是作者结合自己20多年教育两个孩子的经验，提炼出的一套家庭教育方法。书中详细阐述了“成长树家庭教育法”的3个原则、4个层次、16个模块，并通过“成长路径图”和“行动清单”为家长可能遇到的具体问题提供解决方案。“成长树家庭教育法”不仅关注孩子的学习技能，还涵盖沟通、合作、规划、创造等综合技能，以及使命感、自驱力、好奇心、批判性思维等的培养，全方位聚焦孩子的身心健康。

　　两本书虽然侧重点不同，但都强调了AI时代适应未来社会的关键能力。作者认为，未来的教育将更加注重技能的掌握，而非单纯的知识积累。通过阅读这两本书，家长可以更好地理解如何在AI时代培养孩子，帮助他们适应未来社会的发展。正如斯坦福中国经济与制度研究中心主任、教授李宏彬所说：诸葛越不仅是一位慈爱的母亲，还是一名杰出的企业管理者。她深谙如何激发潜力、给予奖励，以及如何在待人亲切的同时保持管理者的角色。这本书不仅分享了她培养孩子进入名校的经验，还提供了深刻的见解，揭示了未来所需的人才素养，给读者带来启迪。

(责编：李昉、郝孟佳)

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