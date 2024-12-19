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江苏理工学院艺术设计学院积极实施育人项目

2024年12月19日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：江苏理工学院艺术设计学院积极实施育人项目

在高等教育多元化发展的今天，艺术类学生的资助工作面临着诸多挑战。12月9日，江苏理工学院艺术设计学院党委书记杨文生在接受记者采访时表示：“我们全面整合各类资源，创新资助模式，以丰富校园文化、增强实践能力、关注未来就业为三大核心，培养高素质的艺术人才。”

江苏理工学院艺术设计学院党委副书记、副院长（主持工作）朱亮亮表示，相较于普通专业，艺术类专业的学习成本较高，包括昂贵的专业器材购置和频繁的校外实践活动开支，这给学生带来了一定经济负担。

针对学生的实际需求，该学院充分发挥特色，通过“艺绘时代·资助润心”育人项目为困难学生提供了自我提升的机会。“我们积极鼓励受资助的学生参加阅读俱乐部，为他们搭建一个探索实践的平台，帮助他们成长。”朱亮亮说。

江苏理工学院艺术设计学院的“艺绘时代·资助润心”育人项目不仅限于课堂和工作室，还延伸到了校外，让受助学生以艺术为媒介，用色彩和线条讲述温暖人心的故事。

今年以来，为进一步发挥育人项目作用，江苏理工学院艺术设计学院的师生组成志愿服务团队，前往溧阳市庆丰村、常州市漕溪村等开展墙绘公益行活动，为乡村振兴助力添彩。

江苏理工学院党委书记崔景贵认为，这些资助育人项目和教育活动，让学生成长与时代发展紧密相连，展现出新时代青年的风采和担当。

江苏理工学院艺术设计学院党委副书记、副院长钟蕾介绍，近年来，该校艺术设计学院学生在各类权威艺术赛事中屡获佳绩，累计获得国家级奖项300余项。在校园内，学生们积极参与丰富多样的艺术创作活动，每年参加各类艺术类竞赛的获奖数量累计达千余项。

“今后，我们将建立学生资助成长档案，实现资助工作的精准化、个性化、高效化管理，为每一位学生量身定制资助方案和发展计划，助力他们在艺术的道路上展翅高飞，实现梦想。”杨文生表示。（柳 鑫 魏 赛 实习记者 夏天一）

(责编：郝孟佳、李昉)

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