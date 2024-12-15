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夜访宿舍话成长（在一线）

本报记者 吴 月
2024年12月15日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　课余时间，想找老师交流，需要走多远？对于同济大学学生来说，有时只是几间宿舍的距离。

　　近日，记者在同济采访，正赶上国豪书院在西南一楼举办“书院夜话”。这栋宿舍楼，既是学生生活区，也是老师办公地。

　　夜晚8点半，打开一大盒蝴蝶酥，搬来几张椅子，书院执行院长尹学锋与青年教师杜博闻在一楼的“驻楼导师工作站”等候。踢踢踏踏，有的学生穿着拖鞋下楼，有的刚下课、等不及放下书包就过来聊天。

　　“专业导论课上要完成研究课题，不知从何入手。”一名大一学生问。尹学锋从书架抽出往届学生的作品集，递给同学翻阅，“试着从生活中找找选题”。

　　2个小时，话题从专业选择到毕业去向，从生活趣事到同学关系，不知不觉已是10点半。有学生还没聊尽兴，与杜博闻一起上楼，来到驻楼导师的宿舍继续请教。

　　在同济，这样的师生交流是常态。同一周，有10余名驻楼导师走进学生宿舍区。“学生社区是大学生日常学习生活的重要场域，也是课堂之外的重要育人阵地。”同济大学党委学生工作部部长许秀锋介绍，2019年起，学校全面推行驻楼导师工作站制度，邀请知名学者、骨干教师等深入宿舍区与学生面对面交流，截至目前已开展驻楼活动1300余场，覆盖学生3.2万余人次。

　　参与师生交流，仅是同济学生多彩宿舍生活的一小部分。近年来，学校推进“一站式”学生社区综合管理模式建设。丰富的公共空间、多样的社区活动，使学生社区由单一的居住场所成为集思政教育、师生交流、文化活动、生活服务等多功能于一体的育人园地。

　　“明晚，来跟我们一起包饺子？”收到同济大学辅导员、学生社区特色文化工作室负责人潘盼的微信，晚上6点，记者来到西南九楼学生宿舍地下一层的“青春会客厅”。“这里以前是一处超市，我们结合同学需求，把这里改造成了公共活动空间。”潘盼说。

　　裹馅、捏褶……“想起了在家时，与奶奶和弟弟一起包饺子的场景。”大一学生王正智说，上大学是他第一次远离家乡，如今，与同学们聚在一起，冲淡了思乡之情。

　　“宿舍也有家的感觉。”大一学生文倩说，自己学会了擀皮的新技能，还认识了不同专业的新朋友，心里暖暖的。

　　“我们想把‘青春会客厅’打造得像家里的客厅，欢迎同学们都来坐坐。”潘盼热心介绍，“这里还有图书漂流站、咖啡充能站、日落放映厅……”

　　为激发学生的主人翁意识，建立学生参与社区管理服务的机制，同济大学还选聘一批学生骨干参与社区工作，李怡瑶便是其中之一。在宿舍值班，为同学们解决生活问题；走访宿舍，收集同龄人的需求，自主设计活动……“服务他人亦是自我成长的过程。”李怡瑶说。

　　夜色渐深，漫步学生宿舍，灯光与月光交相辉映。厨房中，有人在加热夜宵；自习室里，有人静静读书；花园的秋千椅上，有人给父母打着电话，讲起校园里的故事。

　　“同济啊同济，同舟共济……”宿舍楼外，一处音乐装置前，有同学轻轻哼起校歌的旋律，“航行征途中，我们齐心协力……”

　　《 人民日报 》（ 2024年12月15日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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