人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

科学把握师幼互动的“前”与“后”（师说）

王燕华
2024年12月15日05:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　梅贻琦曾就师生关系做过一个比喻：学校犹水也，师生犹鱼也，其行动犹游泳也，大鱼前导，小鱼尾随，是从游也，从游既久，其濡染观摩之效，自不求而至，不为而成。

　　大鱼在前，导之；小鱼在后，随之。生动的语句，将师生关系，特别是在教育教学过程中教师言传身教的重要性描述得形象生动。

　　那么，对于学前教育而言，是否也存在教师和幼儿之间的“前后”关系？结合多年学前教育实践，笔者认为，回答好这个问题，需要回归幼儿成长本身，要在尊重教育规律和幼儿成长规律的前提下，科学处理“前”与“后”、“导”与“随”的关系。

　　一方面，把握时机，善于“向前”。于教师而言，最重要的是要有理想信念与道德情操，在教育和陪伴过程中，潜移默化地为幼儿做示范、树榜样。教师应把握好、把握准“向前”的时机，如当幼儿遇到成长困惑时，教师应主动关怀，以适宜的方式给予安慰和鼓励；当幼儿遇到安全隐患时，教师应立即上前排除危险，并给予安全教育和引导。

　　另一方面，巧妙“后退”，做到“以退为进”。在学前教育阶段，怎样做到以学生为本、尊重学生的教学主体地位，怎样变灌输式教育为启发式、引导式教育？教师应学会适当“后退”，做一个观察者、倾听者，充分尊重幼儿的主体地位和个性化特点，这样才能有助于激发学习兴趣、培养内在动机、建立行为习惯，从而让孩子获得更全面的发展。

　　无论是“向前”还是“后退”，在师幼关系中，高质量的陪伴与互动，都是助力幼儿健康成长的关键因素。期待每一位幼儿教师，都能保持一颗童心、保持好奇与热爱，真正走进幼儿心里，和孩子们成为朋友、同频共进。

　　（作者为北京大学附属幼儿园原园长，本报记者丁雅诵整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月15日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部