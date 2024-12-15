王燕华

梅贻琦曾就师生关系做过一个比喻：学校犹水也，师生犹鱼也，其行动犹游泳也，大鱼前导，小鱼尾随，是从游也，从游既久，其濡染观摩之效，自不求而至，不为而成。

大鱼在前，导之；小鱼在后，随之。生动的语句，将师生关系，特别是在教育教学过程中教师言传身教的重要性描述得形象生动。

那么，对于学前教育而言，是否也存在教师和幼儿之间的“前后”关系？结合多年学前教育实践，笔者认为，回答好这个问题，需要回归幼儿成长本身，要在尊重教育规律和幼儿成长规律的前提下，科学处理“前”与“后”、“导”与“随”的关系。

一方面，把握时机，善于“向前”。于教师而言，最重要的是要有理想信念与道德情操，在教育和陪伴过程中，潜移默化地为幼儿做示范、树榜样。教师应把握好、把握准“向前”的时机，如当幼儿遇到成长困惑时，教师应主动关怀，以适宜的方式给予安慰和鼓励；当幼儿遇到安全隐患时，教师应立即上前排除危险，并给予安全教育和引导。

另一方面，巧妙“后退”，做到“以退为进”。在学前教育阶段，怎样做到以学生为本、尊重学生的教学主体地位，怎样变灌输式教育为启发式、引导式教育？教师应学会适当“后退”，做一个观察者、倾听者，充分尊重幼儿的主体地位和个性化特点，这样才能有助于激发学习兴趣、培养内在动机、建立行为习惯，从而让孩子获得更全面的发展。

无论是“向前”还是“后退”，在师幼关系中，高质量的陪伴与互动，都是助力幼儿健康成长的关键因素。期待每一位幼儿教师，都能保持一颗童心、保持好奇与热爱，真正走进幼儿心里，和孩子们成为朋友、同频共进。

（作者为北京大学附属幼儿园原园长，本报记者丁雅诵整理）

《 人民日报 》（ 2024年12月15日 05 版）

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