由内蒙古自治区总工会、内蒙古自治区教育厅举办的“赓续劳模精神·强国复兴有我——劳模工匠进校园”行动全国示范活动走进内蒙古师范大学。中国兵器工业集团内蒙古第一机械集团有限公司第三分公司高级焊接技师卢仁峰、中国航天科工六院红岗公司特级技师洪海涛两位大国工匠亲临课堂，为青年学子分享各自在岗位上默默坚守、匠心筑梦的奋斗故事。

内蒙古自治区“劳模工匠进校园”行动全国示范活动走进内蒙古师范大学。内蒙古自治区总工会供图

宣讲中，卢仁峰向师生分享自己身残志坚、自强不息，40余年如一日地执着追求成就不凡的人生经历，鼓励青年学子认真学习专业技能，为国家和社会发展作出更大贡献。洪海涛讲述了自己在航天精神引领下，多年坚守航天生产一线，逐步成长为导弹点火“把关人”的励志故事。

两位劳模工匠的精彩分享，赢得在场师生的阵阵掌声。同学们纷纷表示，大国工匠以感人的故事讲述成长经历，生动诠释了弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神的重要意义，自己将以大国工匠为榜样，努力学习、立志成才，争做有理想、敢担当、爱奉献、肯奋斗的新时代青年。

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