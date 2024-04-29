云南省2024年“劳模工匠进校园”行动启动仪式暨走进云南机电职业技术学院专场活动举行。云南省高校、职业院校、中小学师生代表等共计800余人参加活动。

云南省2024年“劳模工匠进校园”行动启动仪式暨走进云南机电职业技术学院专场活动举行。云南省总工会供图

活动邀请全国技术能手、第45届世界技能大赛移动机器人项目冠军获得者郑棋元，云南省劳动模范、云南昆船机械制造有限公司特级技师罗华，云南省五四青年、“傣族传统建筑装饰营造技艺”非遗项目代表性传承人张玉，云岭工匠、云南中茶茶业有限公司高级制茶工程师王燕，云南省五一劳动奖章获得者、中国移动通信集团云南有限公司技术员周金龙，云南省焊接技术状元、云南机电职业技术学院焊接高级技师朵丛等6位劳模工匠，与师生代表面对面互动交流，并现场展示绝技绝活。

参会学生纷纷表示，将以劳模工匠为榜样，刻苦学习，努力钻研，为国家的发展贡献自己的智慧和力量。

据悉，此次活动是“劳模工匠进校园”全国示范活动之一。自2018年以来，云南省总工会联合云南省教育厅已连续七年举办“劳模工匠进校园”系列活动，旨在通过发挥先进模范人物的示范引领作用，引导广大师生传承和弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励更多学子走上成才报国之路。

(责编：王鑫、刘凡)