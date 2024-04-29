人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

云南启动2024年“劳模工匠进校园”行动

2024年04月29日09:48 | 来源：人民网-教育频道
小字号

云南省2024年“劳模工匠进校园”行动启动仪式暨走进云南机电职业技术学院专场活动举行。云南省高校、职业院校、中小学师生代表等共计800余人参加活动。

云南省2024年“劳模工匠进校园”行动启动仪式暨走进云南机电职业技术学院专场活动举行。云南省总工会供图

云南省2024年“劳模工匠进校园”行动启动仪式暨走进云南机电职业技术学院专场活动举行。云南省总工会供图

活动邀请全国技术能手、第45届世界技能大赛移动机器人项目冠军获得者郑棋元，云南省劳动模范、云南昆船机械制造有限公司特级技师罗华，云南省五四青年、“傣族传统建筑装饰营造技艺”非遗项目代表性传承人张玉，云岭工匠、云南中茶茶业有限公司高级制茶工程师王燕，云南省五一劳动奖章获得者、中国移动通信集团云南有限公司技术员周金龙，云南省焊接技术状元、云南机电职业技术学院焊接高级技师朵丛等6位劳模工匠，与师生代表面对面互动交流，并现场展示绝技绝活。

参会学生纷纷表示，将以劳模工匠为榜样，刻苦学习，努力钻研，为国家的发展贡献自己的智慧和力量。

据悉，此次活动是“劳模工匠进校园”全国示范活动之一。自2018年以来，云南省总工会联合云南省教育厅已连续七年举办“劳模工匠进校园”系列活动，旨在通过发挥先进模范人物的示范引领作用，引导广大师生传承和弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励更多学子走上成才报国之路。

(责编：王鑫、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部