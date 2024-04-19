“劳模工匠进校园、匠心精神薪火传”2024年“劳模工匠进校园”全国示范活动——河南省教科文卫体工会2024年“劳模工匠进校园”首场示范宣讲活动走进河南农业大学，两名劳模工匠代表为师生们带来了一堂别开生面的“生动一课”。

“新时代赋予了劳动模范更高的历史使命。平时要能看得出来、关键时刻要能冲得上去，这才是我们共产党员、劳动模范的本色。”“做一个守本分、有追求、讲作风、担使命、有境界、有修为的人，是每一位劳模工匠的精神风范，更是每一位劳动者应该追求的目标。作为一名大学生，要争当‘四有’好学生。”……活动现场，全国技术能手、全国五一劳动奖章获得者、中原技能大师和笑天，全国先进工作者、河南省五一劳动奖章获得者、中原学者郭天财，结合成长经历、创新创造的苦乐，与同学们面对面、心贴心交流，鼓励同学们从细节开始，刻苦学习、不断提升自己，勇敢树立追梦的勇气和信心。

参会同学表示，将以劳模工匠为榜样，树立远大理想、心怀报国之志，潜心学习钻研、练就过硬本领，努力成为立大志、明大德、成大才、担大任的时代新人。

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